Santiago. Mientras el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then se reunía con el alcalde Abel Martínez y hacía contactos con otros sectores de Santiago que reclaman mayor seguridad, el director de la junta distrital de Canca La Reina daba a conocer un robo en las oficinas de la institución.



A su llegada a la Alcaldía, el general Then dijo que hay la percepción de que han disminuido los actos delictivos, sin embargo en solo cinco días ha visitado a Santiago en dos ocasiones.



En una de esas visitas se reunió con empresarios en el sector Cerros de Gurabo donde acordaron medidas para frenar los hechos delincuenciales. Esta vez se reunió con el alcalde Abel Martínez a puertas cerradas, pero no trascendió lo tratado. Mientras se daba este encuentro, Víctor Breton colgaba en sus redes sociales la denuncia de que desconocidos penetraron a la junta distrital de Canca la Reina, rompieron una puerta y llegaron hasta su oficina de donde se llevaron un arma de fuego y la suma de 400 mil pesos.



Se fugan de cuartel



Al cuadro de las denuncias se suma el hecho de que cuatro reclusos escaparon del cuartel de Moca la madrugada de ayer, dos de los cuales fueron re apresados, y en la persecución de estos falleció un individuo en un hecho confuso. Los prófugos fueron identificados como Jorge Luis Báez Pérez, alias Chimbola, a quien le había dictado prisión preventiva, y Rigoberto Abreu Ureña, alias el Menor, quienes se suma a la larga lista de los que han logrado “burlar” la seguridad del cuartel.



Como muestra de lo fácil que resulta escapar, un joven conocido como La Muerte en Puerto Plata y quien se dice tiene un amplio historial delictivo en Moca, La Vega y Santiago, se ha fugado en cuatro ocasiones del referido destacamento, de acuerdo a lo informado por Juan Comprés, del Movimiento Los Peregrinos de Moca.

Dice aumentan niveles delincuencia en Espaillat

El director Distrital de Canca la Reina, Víctor Bretón, señalo los niveles de delincuencia siguen en aumento en diversos puntos de la provincia Espaillat, y que ya los antisociales no temen ser captados por las cámaras de vigilancia, aunque indicó que en el caso del robo en sus oficinas destruyeron todas las evidencias y el disco duro de la cámara.