Santiago. La falta de aplicación de las leyes en el sector ambiental, no contar con un régimen de consecuencias y la indiferencia de la gente ha provocado la desaparición de cientos de fuentes acuíferas en todo el país.



Para Luis Polanco, director ejecutivo de la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci), son más de mil las fuentes que han desaparecido por diversas causas, entre estas la deforestación, la ganadería y el conuquismo.



Advierte que en las zonas montañosas la crianza de animales es una condición que ha jugado un papel crucial en el daño a los recursos naturales. Polanco dijo que manantiales, ciénagas, riachuelos, cañadas, ríos y otros, prácticamente se desvanecieron con los años en toda la geografía nacional, debido a la falta de políticas públicas de los distintos gobiernos para la preservación de los recursos naturales. Reveló que no hay un solo municipio del país donde no se haya secado un cuerpo de agua provocado por el ser humano.



Preocupación



Dentro de los más afectados citó el río Yaque del Norte que ha perdido el 73 por ciento de su caudal al desaparecer 81 afluentes y debido a la carencia de un plan concreto para su recuperación. Un estudio presentado por el diputado Mateo Espaillat establece que la cuenca del río Yaque del Norte que es de 7,044 kilómetros, el 15 por ciento del territorio nacional, y de 129 afluentes que tenía, al día de hoy solo quedan 41.



El Instituto Nacional de Recursos Hídráulico (Indrhi)), ha advertido sobre la problemática que genera el cúmulo de desechos sólidos en ríos, canales de riego, arroyos y cañadas. Otras entidades, como la Asociación para el Desarrollo Incorporada (Apedi) y el Servicio Forestal de los Estados Unidos iniciaron desde enero un proyecto de restauración de nacientes del arroyo Jacagua, en la parte alta de la cuenca de este afluente del río Yaque del Norte.

Promueven iniciativas de recuperación

La Apedi y la entidad forestal persiguen restaurar la cobertura forestal en áreas de recarga hídrica, establecer sistemas agroforestales y silvopastoriles, asegurar el abastecimiento de agua a cinco comunidades rurales, reducir la vulnerabilidad de las personas en riesgo de inundación y capacitar a líderes comunitarios la conservación ambiental y uso responsable del agua.