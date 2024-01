Puerto Plata. El turoperador Mitchell Musa Banks demandó del presidente Luis Abinader el cumplimiento del grueso de demandas que le formuló el sector turístico local durante la reunión que sostuvieron el pasado año en el hotel Gran Ventana de Playa Dorada.



Musa Banks señaló que a pesar de que las 10 obras y acciones que le solicitaron al gobernante en esa ocasión son importantes para afianzar la recuperación del turismo, sólo se ha hecho el puente de Cangrejos, Montellano, pero las restantes no han sido iniciadas.



Dijo que entre las pendientes nueve obras demandadas se incluye la mejoría de la seguridad turística, con más recursos humanos y su equipamiento. “La seguridad turística está igual a como se encontraba hace cinco años, porque no tenemos un Politur nuevo que haya sido asignado aquí y el equipamiento no ha sido mejorado y el espacio vigilado sigue siendo de sólo tres anillos”, denunció.



El expresidente de la Organización de Turoperadores Receptivos y Turismo (Opetur) recordó que solicitó al presidente Abinader la construcción de un puente peatonal para evitar que maten a un crucerista que pase entre el puerto y la ciudad.



Musa Banks recordó que el presidente Luis Abinader ordenó que se ejecutara de inmediato esa obra y que no se hiciera por hacerlo, sino que había que hacerlo bien, pero todavía no se le ha dado cumplimiento a sus instrucciones y el peligro denunciado sigue latente.



“Conversamos con el presidente Abinader, con el alcalde Roque García, para que se le ayudara a reparar las aceras del Centro Histórico, ninguna de las cuales sirve, sin esperar que un turista aéreo o de crucero tropezara y sufra una fractura”, enfatizó Mitchell Musa Banks.



Su reclamo incluyó la eliminación de los bolardos o pilotillos que en vez de cumplir su cometido, debido a que las calles del Centro Histórico son muy estrechas se han convertido en un problema para la movilidad de los autobuses repletos de turistas.