Santiago. Los economistas Juan Ariel Jiménez y Raúl Ovalle destacaron el gran potencial económico que podría explotarse más en la región del Cibao, gracias a su ubicación estratégica con la costa este de los Estados Unidos.



Durante el conversatorio: “Construcción en Perspectiva: De la coyuntura al cambio estructural, un diálogo entre Santiago y Cambridge”, iniciativa de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprovici), el especialista Juan Jiménez explicó que más de un tercio de la economía y la población estadounidense está ubicada en la zona este de la nación Norteamericana.



El también integrante del comité político del Partido de la Liberación Dominicana expresa que a nivel geográfico es más cercano al norte de República Dominicana.



“De esta manera nos integramos a un segmento de mercado que es el de justo a tiempo. Esta zona es una ventana de oportunidades para que los pensionados vengan. En complemento al turismo de salud, esto abre oportunidades para el futuro que se avecina”, puntualizó.



Puso como ejemplos ciudades como Boston en Massachusetts, New Jersey, New York.



Estructuras mayor desarrollo



Para desarrollar ese potencial, el también exministro de Economía, Planificación y Desarrollo sugiere la creación o culminación de infraestructuras estructurantes en la región como la Autopista del Ámbar, el Puerto de Manzanillo, la carretera costera Puerto Plata-Montecristi y Merca Santiago.



“El crucerista necesita diversidad. Si en 32 minutos puede estar de Puerto Plata a Santiago. Esta ciudad tiene un desarrollo de servicios propios de la metrópoli. Podría hacerse una ruta del tabaco, tour por el Estadio Cibao; este último de gran interés sobre todo para la costa este estadounidense que es tan aficionada”, comentó Jiménez; quien considera que esto facilita no solo la conexión, sino que establecería una dinámica propia.



Asimismo propone la corrección del drenaje pluvial santiaguero, la terminación de la planta de generación eléctrica en Manzanillo, la Circunvalación Navarrete, la mejora del transporte terrestre de la Ciudad Corazón.



También, la fabricación de un instituto técnico superior del Cibao, nuevos esquemas de apoyo a las zonas francas y el desarrollo de exportaciones de servicios. Llama a organizar el comercio y las rutas de entrega diseñadas como rojas con los grandes medios de transporte para descongestionar las ciudades.

Raúl Ovalle advierte la depreciación del dólar

De su lado, el también economista Raúl Ovalle destacó el impacto de la región Norte en la economía dominicana.



Durante su ponencia, advirtió que continuará la depreciación del dólar del Banco Intercontinental (Baninter), el cual podría ascendente hasta los 65 pesos dominicanos por uno. Ovalle aconseja, tratar de conseguir tasas de crecimiento sostenidas, para de esta manera esperar que la percepción de los inversionistas cambie.