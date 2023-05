Email it

Santiago. Los residentes en la comunidad El Flumen, distrito municipal Hato del Yaque, denunciaron el deterioro del puente sobre el canal de riego Monsieur Bogart y reclamaron de las autoridades la rápida intervención, antes de que ocurra una tragedia.



Los comunitarios denuncian que, desde hace casi un año fueron colocados letreros de advertencia, pero a la fecha la construcción de la pasarela no ha iniciado.



La situación del puente se agravó cuando dos camiones chocaron de frente, destruyendo las barandas y ocasionando daños a una vivienda.



La estrechez de este y la altura, además de su antigua estructura impide la doble vía, creando caos y peligro a los conductores.



El accidente entre los dos camiones, según explicó el conductor de uno de estos ocurrió cuando le fallaron los frenos y para evitar caer al canal de riego se estrelló contra la verja y se encontró con un tanquero de distribución de agua de Coraasan. Ambos sufrieron daños, aunque no hubo lesionados.

El puente sobre el canal Monsieur Bogaert, en Hato del Yaque enlaza comunidades de la Sierra como son Sajoma, Jánico, Juncalito entre otras, con La Canela, Amina, Mao, Línea Noroeste y Puerto Plata.

Además , es usado por los productores de banano para distribuir sus cosechas en los mercados de Santiago y otras provincias del interior.



Aracelis Martínez, dirigente comunitaria, dijo que en varias ocasiones han solicitado la reconstrucción de este al pasado gobierno y lo propio hicieron desde que se inició el actual periodo gubernamental, pero nadie se ha detenido a evaluar la importancia de esta vía, que sirve para descongestionar el tránsito, en otras áreas de la provincia.



Epifanio Cruz, dijo que ocurren accidentes de forma constante, creando intranquilidad a los residentes en la zona.“Aquí nadie puede conciliar el sueño. Pusieron letreros, pero no trabajan” expresó.