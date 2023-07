Email it

Santiago. Las ventas en las tiendas del casco urbano de Santiago se reactivaron a propósito de la celebración del Día de los Padres, aunque hubo una notable disminución con relación al año pasado.

José Octavio Reynoso, presidente de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago (ASECENSA), señala que hubo una notable disminución en comparación con el año anterior, y que si bien se han ofrecido ofertas en artículos seleccionados en las tiendas afiliadas, no se ha sentido el mismo dinamismo que en años anteriores.



Atribuye esta baja en las ventas a la recesión económica que ha afectado el poder adquisitivo de la población, llevando a que solo se compren artículos básicos.



“En realidad, este año ha sido un poco difícil en cuanto a las ventas. Si bien para el Día de las Madres hubo una reactivación temporal, posteriormente ha vuelto a disminuir de forma considerable. Esperamos que para la época de Viernes Negro o Navidad se reactive como el año anterior, pero este año ha sido difícil en términos económicos”, admitió Reynoso.



El presidente de ASECENSA reconoce que la situación económica no afecta solo a las tiendas del centro histórico de la ciudad, sino que se ha convertido en un desafío global. A pesar de las medidas económicas implementadas por el gobierno y el Banco Central, la crisis post pandemia sigue haciendo sentir sus efectos.



Reynoso expresó que ante la incertidumbre económica actual, esperan que las medidas para reactivar la economía se fortalezcan, permitiendo una recuperación más sostenida en los próximos meses.

A propósito del día, también se vio un dinamismo en los cementerios de esta ciudad, donde las personas asistían a llevar flores y velones a sus padres fallecidos para honrar la memoria y el legado de sus seres queridos que ya no están físicamente con ellos.