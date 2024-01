Santiago. La dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de aquí salió a respaldar a los candidatos de la boleta morada este fin de semana en un recorrido que abarcó las tres circunscripciones.



Abel Martínez, candidato presidencial del PLD y miembro del Comité Político de esa organización, fue enfático al afirmar que Santiago no puede retroceder, y que solo Víctor Fadul garantiza la continuidad del orden y la limpieza de Santiago.



Martínez dijo que el 18 de febrero es un punto de inflexión e instó a la dirigencia peledeísta a trabajar noche y día, los siete día de la semana, para garantizar que la alcaldía de Santiago no caiga en manos inexpertas e indolentes, como cuando él llegó, que encontró una ciudad inmersa en el caos y el abandono.



El recorrido comenzó a las nueve de la mañana en Hoya del Caimito, populosa barriada de la circunscripción uno de Santiago, en donde Martínez estuvo acompañado de Víctor Fadul, Marino Collante, candidato a senador por Santiago, así como candidatos a regidores y diputados.



El segundo encuentro fue en Gurabo en la residencia de Roque Fermín, donde los líderes se reunieron con los presidentes de Comité Intermedio y dirigentes locales que se comprometieron a trabajar sin descanso por el triunfo de la propuesta morada.



Acompañado de los miembros del Comité Político del PLD, Jaime David, Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República, Charlie Mariotti, Secretario General, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro, José Ramón Fadul, la comitiva peledeísta se desplazó hasta El Ejido, recibido por los Aranda.



Buenos Aires, Camboya y el Ensanche Bermúdez fueron encuentros exitosos en el distrito uno, hasta que se desplazaron a la circunscripción dos en un grandioso acto que aglutinó a toda la dirigencia y candidatos a regidores y diputados.



El recorrido estuvo encabezado por Abel Martínez, candidato presidencial; Víctor Fadul, candidato a alcalde; Marino Collante, candidato a senador; Antonio Peña Mirabal, presidente provincial.



Además, el jefe de campaña de Víctor Fadul, Bienvenido Pérez, y el director operativo Pablo Grullón, candidatos a diputados y regidores.