La muestra comienza su andadura por Santiago de los Caballeros, en el Aeropuerto del Cibao, por dos semanas



L os hechos más relevantes del país y los acontecimientos mundiales más importantes son exhibidos como parte de la exposición de portadas históricas del período elCaribe en el Aeropuerto Internacional del Cibao en la celebración de su aniversario 75.



En total son 75 portadas que cuentan hechos trascendentales desde la fundación del medio impreso el 14 de abril del año 1948 hasta la edición que refleja el 75 cumpleaños del diario dominicano.



La exhibición itinerante se encuentra montada en el área pública de la terminal aérea.



El acto inaugural fue encabezado por el empresario Félix. M. García C., presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao y vicepresidente de Multimedios del Caribe; así como por Nelson Rodríguez, director del periódico elCaribe, y Alba Nely Familia, directora de CDN, canal 37.



Igualmente, Carolina Cruz, administradora de elCaribe, y Teófilo Gómez, administrador de la terminal aérea. Posteriormente se sumó a las actividades el empresario Manuel Estrella, presidente de Multimedios del Caribe.



En su intervención, Félix García dijo que desde 1948 hasta su fundación, elCaribe ha sido un estandarte y se ha hecho presente en el tuétano de la familia dominicana, a tal punto que llegó a ser sinónimo de los periódicos nacionales. “En realidad, este es un acto para ustedes los periodistas, pues aquí están plasmados los hechos históricos del país desde hace 75 años”, expresó.



El también dirigente empresarial destacó que fueron escogidas con sumo cuidado, 75 portadas interesantísimas que forman parte de los hechos ocurridos en el país en estas siete décadas.



“El periódico elCaribe, con sus altas y sus bajas, se mantiene vivo en la conciencia y la sociedad dominicana, trabajando de manera honesta y responsable”, expresó Félix M. García C.

Destacó que el Aeropuerto Internacional del Cibao se regocija y aplaude la iniciativa del periódico elCaribe de mostrar durante todo el mes de junio esta exhibición.



García llamó a mirar y estudiar estas portadas, y aseguró que servirá a todos para alimentarse con informaciones acontecidas a lo largo de estos 75 años.



“Entre elCaribe y el Aeropuerto Cibao hay similitudes equidistantes y puntos de reunión. elCaribe comunica y el aeropuerto también comunica, cuando lleva un pasajero a New York y de ahí a cualquier parte del mundo…”, expresó.



El presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao entiende que existen muchos puntos comunes entre ambas entidades, por lo que muestra su satisfacción de que se pudiera lograr montar la muestra en este aeródromo.



24 mil ediciones, registro de lo vivido



De su lado, Nelson Rodríguez, al destacar la exposición, explicó que la tarea resultó un tanto complicada, porque más que un medio informativo, elCaribe ha sido en sus más de 24 mil ediciones un registro ineludible de la historia y de nuestra cultura, además de una verdadera escuela en la que se formaron varias de las más destacadas figuras del periodismo nacional.



Expresó que la fecha exacta del aniversario fue el 14 de abril pasado, pero que decidieron otorgar una mayor dimensión al convertirla en itinerante, al ver la acogida que tuvo en la celebración del aniversario, en la que se realizó un panel que contó con expositores como los ex presidentes de Argentina, Mauricio Macri; de Costa Rica, Laura Chinchilla, y de República Dominicana, Leonel Fernández. Esa actividad cerró con palabras del presidente Luis Abinader.



El director de elCaribe destacó que se puede apreciar el nivel de desarrollo que en todos los órdenes ha alcanzado la nación, y también que el actual estado de las libertades de prensa y de expresión del pensamiento ha dejado muy atrás, y constituye prácticamente su negación, a aquel tiempo de la censura que los oscuros años de la tiranía trujillista impusieron.



Refirió que esto ocurría incluso hasta después de ajusticiado el tirano, como lo testifica la edición del 17 de enero de 1962 de elCaribe, que circuló con un epígrafe en portada que decía “bajo censura”, pero con la genialidad de que dejaron en blanco los espacios correspondientes a los párrafos que fueron censurados. “Las portadas de este periódico guardan el testimonio de una parte importante de la historia dominicana y de los acontecimientos que marcaron el rumbo por el que este país fue encaminando su destino”, apuntó.



Destaca respaldo



Nelson Rodríguez dijo sentirse satisfecho y honrado con la presencia de aquellos que acudieron a la muestra itinerante. “Esta exposición expresa también, los cambios que ha experimentado elCaribe en su diseño, que hasta el 1999 se editó en blanco y negro, pasó a full color en octubre del 2000 y en marzo de 2004 asume la estructura de un tabloide tipo berlinés. Después fue sometido a otros cambios significativos a partir de 2011”, explicó.



Indicó que, a través de su historia elCaribe ha tenido al frente a propietarios que se han empeñado en que permanezca como un referente de la agenda nacional.



Rodríguez expresó que, en la actual etapa, el medio impreso tiene un gran significado para la región cibaeña, en especial para Santiago, debido a que camina de la mano de los ingenieros Manuel Estrella y Félix García, dos empresarios de esta ciudad que han apostado, sin miramientos, a que este diario continúe siendo un portaestandarte de las mejores causas para el pueblo dominicano.



Expuso que, elCaribe, que ha sabido sobrevivir y acompañar al pueblo en tantas coyunturas cruciales, ha sido identificado, como el periódico de los dominicanos. De hecho el apelativo de periódico cedió su significado a Caribe. “Dame un Caribe” quería decir “dame un periódico”.



Después del aeropuerto, la muestra será exhibida en el Centro León.



En el aeropuerto



Teófilo Gómez, administrador del Aeropuerto Internacional del Cibao consideró que la muestra representa un atractivo para los viajeros, a quienes llama a observar las históricas portadas.

Entre los presentes en la inauguración se encontraban directores de medios de comunicación y de gremios relacionados con esta actividad en el Cibao, así como directores de carrera de comunicación social de Santiago. Entre ellos Emmanuel Castillo, director de La Información, el periódico impreso de la Ciudad Corazón; Anthony Marte de Megavisión y Teleunión; Yunior McDuval de Dale 101.9; Rubén Polanco de Santiago TV; Ana Berta Pérez secretaria general del Colegio Dominicano de Periodistas filial Santiago y Gladializa Pereira, de Adompretur.



Con ellos, José Fabián del programa de televisión Ustedes y Nosotros; Carlos Arroyo, director de la carrera de comunicación social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); David Lantigua, director de Luna TV y Américo Cabrera, de la Asociación de Cronistas Deportivos en la ciudad.



Alejandro Esteban, en representación de la Escuela de Comunicación de PUCMM campus Santiago en conversación con elCaribe resaltó la oportunidad académica que representa.



“Esta iniciativa sirve de referencia para que las actuales generaciones de comunicadores sociales y periodistas que se forman en las universidades de Santiago y el Cibao puedan conocer aspectos claves de la historia del periodismo dominicano, de la cual, este medio ha sido un actor de excepción durante las últimas siete décadas”, expresó.



Carlos Arroyo también destacó la importancia de este tipo de exposiciones.



Etapas



La exhibición gráfica muestra las etapas del medio impreso desde su fundación en 1948 hasta 1959. En este período destacan informaciones como el inaugurar nuevas provincias en la República Dominicana y los trabajos del Faro a Colón.



Desde 1960 al 1962 reflejan la muerte de las hermanas Mirabal. Del 1963 hasta el 1965 aparecen informaciones como la muerte del presidente Kennedy, el estallido de la sublevación de Abril o el déficit de 60 millones de pesos del presupuesto. En 1973 destaca el golpe de estado y muerte del presidente chileno Salvador Allende.



Del 1977 hasta el 1979 relata el paso del huracán David y la sequía que azotó a la zona del Caribe.

De 1979 al 1984, muestra la llegada del papa Juan Pablo II a la República Dominicana; Jacobo Majluta jura como presidente y llega a la presidencia Salvador Jorge Blanco. Entre 1984 y 86, muestra el regreso de Balaguer. En el período 1994-97, se juramenta Leonel Fernández; del 98 al 2001, la victoria como presidente de Venezuela de Hugo Chávez y la muerte de Juan Bosch.



Del 2002 al 2003 muestran la invasión a Irak, la muerte de Balaguer y la victoria de Amelia Vega como Miss Universo.



Portadas relatan hechos más relevantes



Las portadas en exhibición en la citada área pública de la terminal aeroportuaria también muestran los acontecimientos más relevantes desde el año 2004 a la fecha. Entre las informaciones más destacadas que recoge la muestra están el regreso de Leonel Fernández Reyna, como presidente de la República Dominicana, tras los cuatro años de gestión de Hipólito Mejía. También trata la crisis bancaria del Banco Intercontinental (Baninter) y el atentado terrorista del 11 de septiembre contra las torres gemelas en Nueva York, Estados Unidos.



En tanto que desde el año 2010 hasta el 2012, entre los casos que hicieron historia, la muestra rememora la llegada a la Presidencia de la República Dominicana de Danilo Medina, la muerte del comunicador Fredy Beras Goico después de batallar durante varios años contra un cáncer, así como el terremoto de Haití. Mientras que del año 2012 al 2017 destaca la muerte del comandante Fidel Castro y del 2017 al 2023, el deceso el merenguero Johnny Ventura.