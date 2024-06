Santiago. La creación de una nueva ruta en Santiago Oeste generó enfrentamientos entre choferes y los empresarios del transporte público en Santiago.



Los conflictos surgieron debido a que quienes no pertenecen a la incorporación del nuevo corredor S.O. se oponen a las operaciones.



La ruta S.O. que tiene origen en barrios como La Fe, Los Solares, Los Samanes, Progreso I, II Y III, Cerro Hermosa, Vista del Valle, Ciudad de Dios, Puerto Rico en Santiago Oeste y atraviesa la parte de Rafey y llega hasta el centro de la ciudad.



Por los enfrentamientos en rechazo a la circulación de una nueva ruta, aprobada por las autoridades y puesta al servicio de residentes, al menos dos personas fueron detenidas por la policía nacional, entre ellos el presidente del sindicato de la ruta M, Manuel Cruz (El Pinto).