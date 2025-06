Espaillat. Los moradores del sector La Soledad, en el municipio de Moca, denunciaron el deterioro de la vía que conecta con Cayetano Germosén y otras comunidades productivas dela zona.



El tramo afectado está ubicado justo frente al centro educativo Oliverio Espaillat Hernández que cuenta con una matrícula de 232 niños, en los tres niveles, ha colapsado de tal forma que los vehículos de cuatro ruedas ya no pueden cruzar, y motociclistas y peatones se juegan la vida al intentar pasar.



Y es que lo que comenzó como un derrumbe parcial el año 2010, hoy representa un riesgo inminente para la vida de quienes transitan por la zona.



En los últimos días, varios vehículos han caído al vacío, lo que genera temor e indignación entre los pobladores y sobre todo de los padres que cada día tienen que llevar a sus hijos a este centro educativo que está lleno de necesidades.



15 años de espera



“Tenemos tres lustros reclamando la intervención de la vía. En tres gobiernos que hemos tenido ninguno han puesto asunto a los reclamos de la comunidad, a pesar del peligro que corren los estudiantes y profesores por los derrumbes que amenazan con el desplome de la escuela”, apuntó Jacinto Peña, residente en la zona.



La comunidad advierte que, de continuar la negligencia, la situación podría desembocar en una tragedia mayor, y que no descansarán hasta que se inicie una solución definitiva a este derrumbe que ya ha puesto en riesgo demasiadas vidas.



Peña denuncia que la falta de acción por parte de las autoridades ha llevado a un punto crítico esta situación que afecta a estudiantes, agricultores, comerciantes y trabajadores en general.



Los problemas de deslizamientos de tierra impiden no solo el tránsito seguro, sino, el transporte de productos agrícolas.

ADP denuncia daños en pisos por deslizamientos

Los comunitarios dicen que han utilizado todos los medios a su alcance, incluso decenas de protestas, llamados públicos y comunicaciones oficiales, pero la indiferencia institucional persiste. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) seccional Moca, también viene denunciando desde hace tiempo el hundimiento del piso del centro educativo.