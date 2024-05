Santiago. A sus 16 años, Elianna Arias Bonifacio tuvo que abandonar los estudios secundarios debido a que necesita una cirugía de corazón abierto que ha tenido que postergar por casi una década, debido a las trabas para poder operarse.



Y es que a su corta edad, le han practicado dos cateterismos; uno a los siete años y otro recientemente, en el mes de febrero.



Rafael Avelino Arias y Gladis María Bonifacio, padres de la menor quien debido a las complicaciones debió suspender este año escolar, dicen que han acudido a varias instituciones, incluyendo la fundación de David Ortiz y hasta Cedimat, pero aún no reciben respuesta.



Elianna Arias Bonifacio cursa el tercer año de secundaria, equivalente al primero de bachillerato.



Rafael Avelino Arias, narra las dificultades que han tenido que enfrentar debido a que perdió su empleo de camionero y ahora no puede viajar con su hija a Santo Domingo.



La menor vive junto a sus padres en la comunidad El Papayo de La Ceibita, en la zona del municipio de Santiago de los Caballeros.



Al ser entrevistado por el Caribe, dicen que no solicitan dinero, sino una mano amiga para lograr que se haga realidad la intervención de su hija.



“Cuando cumplió los dos meses de nacida, a mi hija le fue practicada su primera cirugía de corazón abierto. Ella debía someterse a la otra operación cuando cumplió los cuatro años, pero no ha podido lograrlo y ya tiene 16 años”, dijo Gladis María Bonifacio, madre de la menor.



Los padres de la joven estudiante solicitan la mano amiga de una institución, o de la Primera Dama, Raquel Arbaje para poder lograr el sueño de que su hija sea intervenida quirúrgicamente.



“Con la reciente recaída, nosotros tuvimos que suspender susasistencia al colegio”, apunta. Los primeros tratamientos fueron recibidos en el hospital pediátrico Arturo Grullón en Santiago.



También fue tratada en Corazones del Cibao, pero con los años tuvo que ser trasladada a Santo Domingo.