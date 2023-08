Santiago. Las reparaciones constante de una tubería afectada por numerosas explosiones y las pérdidas económicas dejadas por las inundaciones ocasionadas, son un dolor de cabeza para los comercios ubicados en la avenida Emilio Prud’ Homme del sector Bella Vista.



Uno de los negocios más afectados es la Farmacia Bella, donde la empleada Ana Rodríguez explicó que ya van tres veces en este año que sucede esta rotura y ellos no han recibido ningún tipo de indemnización por parte de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) tras los daños ocurridos.



“Hemos tenido pérdidas de medicina y computadoras. El techo también se ha dañado. Cada vez que arreglan eso, el agua llega hasta las pantorrillas”, manifestó Rodríguez.



Desde conputadoras, medicamentos, plantas eléctricas y mercancías se han dañado con las últimas cuatro eexplosiones. Debido a esta situación, los colaboradores y comerciantes se mantienen constantemente limpiando para poder sacar el agua y limpiar el lodo que se genera.



Problemática



El mismo caso sucede en el colmado y la carnicería del lado, pues según las declaraciones del trabajador Jorge Tomás se le dañaron unos plátanos y decenas de mercancías, afectando no solamente a ellos sino también a los clientes que van a comprar sus productos y se llenan de barro al caminar.



“Estamos cansados de esto. Viene una gente de Coraasan a anotar lo que se dañó y después no hacen nada, es siempre igual. No sé si esto es un problema político o técnico”, puntualizó Tomás mientras intentaba limpiar su negocio.



Aunque en estos momentos ya cuentan con el suministro de agua potable, el cubano Tomás se quejó que cada vez que arreglan las tuberías prescinden de este líquido e incluso, en ocasiones hasta por 15 días.



Diez expolsiones



En el mes de mayo en la calle Fernando Bermúdez, de esta misma localidad, se registraron dos estallidos que dejaron anegadas varias viviendas y otras con daños de consideración.



En menos de dos años se han producido aproximadamente diez explosiones de una tubería que data de más de 30 años y que ya agotó su vida útil, según han expresado las pasadas y presentes autoridades de Coraasan. Las familias y comerciantes de esa zona que han sido afectados, reclaman en los tribunales para que la institución les pague por los daños. En referencia a la avería, la Coraasan informó que repararon en un tiempo récord.

La Coraasan informa trabaja en conexiones

La entidad acuífera aclara que en el tramo de tubería donde se produjo dicha avería aún no ha sido sustituido, ya que está contemplado en la segunda etapa del proyecto de sustitución de la línea impulsión de 30 pulgadas que abastece el tanque de almacenamiento La Barranquita. Explica que concluyó la conexión que inicia en la ribera del río Yaque del Norte atravesando la calle Fernando Bermúdez hasta la avenida Emilio Prud’ Homme, tramo que era considerado como el más vulnerable, debido a que las tuberías pasaban por debajo de las viviendas.