Santiago. A ocho años de la muerte de la abogada Paola Languasco, los familiares siguen en espera de que se haga justicia y que se dicte una condena contra el principal acusado del horrendo crimen.



Liwiski Languasco, hermano de la abogada asesinada cuyo cuerpo fue lanzado a una alcantarilla dentro de un saco, espera que el día 12 de abril de este año los jueces que integran el Primer Tribunal Colegiado de Santiago brinden la paz que esperan con una sentencia ejemplar contra Ambiórix Nepomuceno Rodríguez. El tribunal fijó para esa fecha el inicio del juicio.



El imputado está acusado de asesinar en 2015 en un apartamento en la parte norte del municipio de Santiago de los Caballeros a la abogada puertoplateña Paola Languasco. “Esperamos que por fin se haga justicia. Son ocho años esperando desde el día seis de abril del 2015 cuando se produjo el hecho. No podemos aguantar más con gastos de recursos económicos y el delincuente burlándose de uno así por así”, dijo el hermano de la jurista.



Sin embargo, advierte que no descansarán hasta que la justicia le imponga 30 años de reclusión como condena a Nepomuceno. Dijo que están agotados psicológica y emocionalmente, por lo que esperan el dictamen.



Languasco demandó protección para los testigos del ministerio público. Recordó que Ambiórix Nepomuceno Rodríguez ha recusado a los jueces en tres ocasiones. La decisión de iniciar el juicio fue tomada luego de que la Suprema Corte de Justicia ratificara que el juicio se celebre en esa jurisdicción y no en otra, como solicitaron los abogados del acusado.



La abogada se citó con el acusado en el apartamento de éste en el sector Los Jardines del Norte, en Santiago. Desde entonces empezó el calvario para la familia de la abogada, al informar de su desaparición. Tras cometer el hecho junto a varios cómplices, Ambiórix Nepomuceno Rodríguez huyó hacia España, donde fue reapresado y deportado para que responda a la acusación que se le imputa.