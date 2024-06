Santiago. La Fundación Madre y Maestra de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) convocó a empresarios para fortalecer la sinergia entre la academia y el sector empresarial dominicano.

La reunión tuvo como objetivo impulsar proyectos de educación superior en República Dominicana.



La institución sin fines de lucro, que busca obtener recursos para el desarrollo de las actividades académicas, de investigación y de extensión de la PUCMM, presentó a un grupo de empresarios y familias el fideicomiso filantrópico denominado “Guardianes de la Academia”, concebido con el objetivo de crear un fondo patrimonial para la sostenibilidad de sus programas de colaboración.



Mercedes Carmen Capellán, presidenta de la Fundación Madre y Maestra, destacó la importancia de tener una visión a largo plazo en educación superior para enfrentar los desafíos actuales del país

“Los 100 primeros inversionistas serán los fundadores de este fondo patrimonial, gozan de beneficios de servicios desde la Fundación para el desarrollo de sus empresas y sus nombres permanecerán grabados en dos murales dedicados a los mismos, tanto en el campus de Santo Domingo como en el de Santiago” resaltó Mercedes Carmen Capellán.



De su lado, el reverendo padre Secilio Espinal, rector de la PUCMM, agradeció a los “Guardianes fundadores” y se presentaron los logros del proyecto a los potenciales donantes, a fin de que se sumen a la causa que busca aumentar el número de beneficiarios de las becas que gestiona la fundación. La actividad, celebrada en la residencia Lama Capellán, contó con la participación del director ejecutivo, Eduardo Reynoso Pérez.

Fideicomiso



