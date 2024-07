Presidente, junto a empresarios, inicia los trabajos de la construcción de proyecto de Energía Bahía de Manzanillo

El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del muelle auxiliar energía 2000 en Manzanillo, Montecristi con una inversión de 13 millones de dólares.



El mandatario además dejó iniciados los trabajos de construcción del proyecto de Energía Bahía de Manzanillo.



Jaime Santana Bonetti presidente de Energía 2000, dijo que con estas inversiones están escribiendo la historia de progreso y prosperidad de la provincia de Montecristi,



“Es un día de celebración, no sólo de los avances en el desarrollo energético y portuario de esta provincia con la infraestructura vital que hoy se suma, sino también por el espíritu de unidad y progreso que estos proyectos encarnan para todos nosotros”, expresó Santana Bonetti.



Indica que esta obra no solamente es de relevancia para él y su familia, sino para un gran número de personas que comparten la visión de convertir a Montecristi en beneficiario e impulsor del desarrollo para la región y para toda la República Dominicana.



“La gran promesa social, económica y ambiental que estamos trayendo a esta provincia, estos proyectos son más que una estructura, son un símbolo de nuestra capacidad para soñar en grande y trabajar juntos hacia un futuro mejor”, agrega.



El empresario puntualizó que el muelle auxiliar en la bahía de Manzanillo está concebido para facilitar la descarga y la recepción de materiales y equipos esenciales para la construcción de la nueva terminal de 414 MW Manzanillo Power y simboliza la capacidad colectiva para superar desafíos y construir juntos un mejor energía 2000.



Con una extensión aproximadamente de 270 metros de largo, esta obra auxiliar ha permitido desembarcar los elementos sobredimensionados vitales para el proyecto, que por otro muelle del país no hubiera sido posible traer, tomando en consideración la distancia y la ubicación del proyecto, así como la capacidad para soportar los bienes a descargar.

Muelle inaugurado por el sector empresarial.

Potencial



“El muelle auxiliar se ha erigido como un testimonio de nuestra habilidad para innovar a las necesidades del proyecto y las bondades de nuestro entorno, que garantiza el éxito y la sostenibilidad. Por otro lado, el inicio de construcción de la terminal marítima de recepción de combustible en gas viene a complementar las sesiones que hemos emprendido para asegurar un suministro energético y eficiente y confiable”, apunta Santana Bonetti.



Refiere que la obra está diseñada para contar con una unidad de almacenamiento y citación permanente capaz de recibir eficientemente las cargas de los transportadores de gas natural licuado con una transferencia de Booking.



Destacó el apoyo impulsado desde el presidente Luis Abinader, al proporcionar que las instituciones hayan asumido un rol estelar como facilitadores y brinden el apoyo y la orientación oportuna para concluir con éxito cada proceso..



También destacó el respaldo de la vicepresidenta Raquel Peña, lo aportes de Jean Luis Rodríguez, a Eduardo Sanz Lovatón por su apoyo incondicional desde la Aduana; a Luis Valdez y a John Orlin Vásquez por su colaboración estrecha desde la dirección General de Impuesto Internos,a Ito Bisonó; Antonio Almonte Andrés Astacio Martín Robles Samuel Pereira.



De su lado, Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, dijo que esta terminal marítima portuaria internacional llamada Manzanillo Energy busca almacenar gas natural hidrógeno y otros combustibles líquidos, lo que contribuirá significativamente a la seguridad energética de la República Dominicana.



Destacó la firma del contrato de concesión para usar una franja marítima destinada a dicha terminal, en un acuerdo de colaboración. Entiende que esto contribuye al apoyo al sector privado para impulsar proyectos de infraestructura que beneficien a toda la nación.

Jean Luis destaca gran impacto de inversiones

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria dijo que la inversión de 13 millones de dólares es una iniciativa que demuestra la confianza de Energía 2000 en el potencial que tiene el país y sobre todo en su compromiso con el desarrollo de la provincia de Montecristi.



“Quiero destacar el constante apoyo del presidente Luis Abinader quien ha autorizado la mayor expansión de energías renovables en toda la historia de la República Dominicana. Este respaldo es esencial para llevar adelante proyectos que impulsan y promueven el desarrollo la sostenibilidad y sobre todo cuidando como siempre al medio ambiente”, apuntó