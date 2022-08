Email it

Santiago. Con la participación de diversas empresas de productos y servicios fue inaugurada la feria Expo Gurabo 2022, acto que se convirtió en una tribuna para que el ex presidente Hipólito Mejía proclamara que Gurabo sea declarado municipio.



La feria, organizada por la Asociación de Empresarios de Gurabo, se realiza hasta el próximo domingo en el Club Mambuiche de esta comunidad.



Al pronunciar unas palabras de motivación, el ex presidente Hipólito Mejía informó que ha tenido reuniones tratando de convencer a los legisladores “y posteriormente al presidente de que Gurabo debe ser un municipio y tendrá que ser un municipio”, por lo que exhortó a los moradores de Gurabo a seguir trabajando para lograr este objetivo.



“Luchemos porque Gurabo sea un municipio modelo, para no quedarnos atrás, porque nos están quitando todo nuestro territorio, hay que convertirse en militantes defensores de Gurabo, que es sin lugar a duda orgullo para todos nosotros”, expresó Mejía.



Animó a todos hombres y mujeres seguir defendiendo con alma, vida y corazón el espíritu y sacrificio de todos los guraberos que tienen capacidad de trabajo, y que confía en que sean ejemplo en el país y orgullo de su Gurabo querido.



En tanto que Juan Fernández, presidente de la citada asociación, valoró la entrega y sacrificio de cada uno de los participantes para lograr el éxito de esta nueva versión de la feria.



Miguel Andrés Inoa, presidente del comité organizador de la feria, resaltó el apoyo que de manera entusiasta le han dado los empresarios emprendedores de Gurabo, que han decidido trabajar para presentar una excelencia en los módulos. Resaltó que la feria se realiza como una demostración de solidaridad del sector empresarial hacia la comunidad, ya que acordaron que los beneficios generados serán distribuidos a través del Hogar Santa María, el club Mambuiche y la pastoral social de la parroquia San Bartolomé de Gurabo, a los más necesitados.