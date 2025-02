Monseñor Nouel. Los trabajos de fumigación en las instalaciones del viejo hospital Pedro Emilio de Marchena provocaron que varios maestros y estudiantes de la escuela Pedro Antonio Bobea resultaran intoxicados.



El centro educativo está ubicado al lado del centro médico, en la calle doctor Columna del municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel.



De acuerdo con la denuncia de los padres de los alumnos, las autoridades no tomaron prevención de despachar a los estudiantes o de fumigar el pasado fin de semana.



Una ingeniera encargada de la fumigación explicó que, autorizaron una desinfección con humo debido a que estaba lloviendo y no pensaron que pasaría hasta la escuela.



El producto utilizado es el Sani-Quat 100, calificado como no tóxico que funciona para eliminar hongos y bacterias



La directora del centro educativo manifestó que los maestros fueron los que salieron más afectados.