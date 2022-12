Santiago. Bernarda Marte, la mujer que por dos años vivió junto a su familia en el caparazón de un autobús escolar, pasará las navidades bajo un techo propio que le construyó la fundación Jompéame.



Aunque siente la tristeza de ver que su madre Felicia Bautista, quien recientemente falleció a los 90 años, no podrá disfrutar de dormir en un hogar digno, Bernarda Marte muestra su alegría de que gracias a la solidaridad podrá vivir en un lugar digno y seguro. La nueva casa de concreto y zinc, ubicada en el barrio de Fausto, del distrito municipal San Francisco de Jacagua, consta de tres habitaciones, sala, galería, marquesina, cocina y baños. “Yo no sé cómo agradecer a las personas que en los medios de comunicación expusieron mi caso y las condiciones en que vivíamos en el caparazón de la guagua, así como a Jompéame, por construirme mi casa”, apuntó Marte visiblemente emocionada. Además de construir la vivienda, la plataforma de recaudación en línea entregó camas, estufa, nevera, muebles, vajillas y otros enseres del hogar.



Proceso



En febrero de este año, el periódico El Caribe publicó la historia de Bernarda y su madre Felicia Bautista y desde entonces entidades como el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), empezaron a solidarizarse con la entrega de dinero para las atenciones de la anciana. Katherine Motyka, directiva de la fundación Jompeame, destacó que para construir la casa en un solar que ya había adquirido Bernarda Marte, destinaron la suma de 603 mil, 163 pesos, con el apoyo de la empresa telefónica Altice. El plan de ayuda consistió además en pagar para que doña Bernarda no quedara con deuda por la compra del terreno, donde ya tenía una fila de block colocada, antes de recibir el respaldo de la entidad. Explicó que una institución estatal aportó para la construcción de las paredes y el techado.



La labor altruista de Jompéame no solo ha repercutido en la vida de la familia se Bernarda Marte, que ahora vive junto a su esposo, dos de sus hijos y un niño al que cuida, sino que avanza en la construcción de una casa para un voluntario de los bomberos que perdió su vivienda durante un incendio en la comunidad Cuesta de Quinigua. Se recuerda que a final del mes de junio de este año, José Antonio Cabrera, miembro del cuerpo de bomberos de Santiago, salió junto a un equipo a responder un servicio de emergencia, sin imaginar que el incendio que sofocaba, sería en su casa paterna y que tuvo que presenciar cómo las llamas la consumían.

Bombero también espera tener su techo

Tras difundir su caso, Jompéame inició la recolección de fondos para la casa. Desde entonces han avanzado al punto de que la vivienda se encuentra en etapa de terminación. La casa se encuentra avanzada en más de un 85 por ciento y apenas falta por completar la colocación de persianas y otros detalles, según explica Katherine Motyka. Actualmente Cabrera, quien tiene 24 años, vive junto a sus padres en una casa alquilada. José Antonio Cabrera espera pasar el año nuevo en su propio hogar y con ello poner fin al calvario que ha vivido luego de perder su casa y pertenencias.