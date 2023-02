Santiago. Un aparente ataque epiléptico que derivó en la amputación de sus las piernas el pasado diciembre, empeoró el cuadro de Massiel Amparo, a quien la hidrocefalia la está dejando ciega, y carece de recursos para costear sus tratamientos.



A esto se suma que su madre está de licencia médica tras dos paros respiratorios que le impiden volver a la fábrica de cigarros donde trabaja, y su hermana mayor libra un cáncer de seno en Santo Domingo.

Pese a su condición de salud y cuadro familiar, la joven de 21 años no pierde las esperanzas, pues sueña con ser una enfermera para ayudar a los demás, pero su precaria situación se lo impide, ya que requiere de dos prótesis para volver a caminar, y recursos para costear su enfermedad y tener un techo digno, pues vive junto a su madre en una habitación prestada en casa de una amiga en el Ensanche Mella, en Santiago Oeste. Por falta de espacio y dinero, ha tenido que dejar su niño de tres años viviendo con la abuela paterna.



Promesas



Tras un trabajo realizado por CDN visibilizando su situación, Massiel ha recibido algunas ayudas personales, de acuerdo a lo informado por su madre Albanelly Mena, quien dijo además que representantes de la plataforma de ayudas Jompéame se han comunicado con su amiga Janet López, quien está ayudándolas, para informarles que asumieron el caso y están colectando ayudas para ir en su auxilio. “La ayuda prometida es dinero para buscarnos dónde vivir, porque no tenemos”, informó la madre de Massiel.



Al hablar de la situación e salud de su hija, Mena explica que el pasado mes de diciembre sufrió un ataque aparentemente epiléptico y las complicaciones siguientes derivaron en la amputación de las piernas, lo que ha representado un caos emocional para todos. “Antes de amputarle las piernas ella trabajó en el Censo, no tenía trabajo formal porque padece hidrocefalia y le duele mucho la cabeza, ella tiene una válvula en la cabeza y prácticamente no ve, ha perdido la visión a raíz de los problemas con la hidrocefalia que le diagnosticaron a los 7 u 8 años”, expresa la madre.



Cualquier ayuda es necesaria para estas mujeres que la vida ha puesto a pruebas con enfermedades que requieren de atención y recursos para sanar. Quienes tengan interés en donar, se pueden comunicar a los teléfonos 809-510-6489 y 829-848-3235.



La joven no pierde la esperanza de superarse



Postrada en la cama, Massiel habla de sus planes futuros en los que además de terminar sus estudios, aspira a tener alimentación, vivienda digna y medicamentos. Clama por ayuda de una institución que le done las prótesis para intentar volver a ser como antes, cuando caminaba junto a su niño e iba a la escuela buscando superarse. Mientras su madre, angustiada por esta cruda realidad informó que si se le baja la inflamación de la cabeza ella podría ver mejor, y que el martes se le va a hacer un estudio de la cabeza, y que requiere otros estudios para ver la magnitud de la ceguera y proceder al tratamiento adecuado. Massiel recibe atención médica en el hospital José María Cabral y Báez.