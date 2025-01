Santiago. Una gran parte de los colegios adquiridos, o alquilados por parte del Ministerio de Educación, carecen de la más mínima condición para impartir docencia.



Algunos se ven afectados por cortes de energía hasta problemas de agua potable, o por la falta de personal docente, de limpieza, y de vigilancia.



La denuncia fue hecha por Miguel Jorge, de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Santiago, quien explicó que con el caso del centro educativo Ivelisse Prat de Pérez, que llevaba tres semanas sin recibir docencia por del corte de los servicios de energía eléctrica y agua potable, llevan un año en esas condiciones.



La escuela donde funcionaba el colegio cuenta con una matrícula de 600 estudiantes de nivel primario y secundario, logró en la mañana del martes retomar la docencia, tras un acuerdo pago.



La empresa Edenorte explica que el servicio energético de la escuela no está a nombre del Ministerio de Educación, sino del centro educativo Huellas del Maestro SRL



“Nosotros hablamos con la directora provincial de Educación y nos dijo que se iba a solucionar el problema de la escuela. La verdad es que llevaban un año sin pagar el servicio de energía eléctrica y esto afecta también el servicio de agua potable, debido a que si no hay luz, no funciona la bomba”, dijo Miguel Jorge.



El dirigente de la ADP denunció que otro colegio adquirido y que carece de las más mínimas condiciones es Luz y Vida, del sector Ensanche Libertad, pues carece hasta de conserjes. En tanto que el centro educativo Huellas mantiene una deuda con Edenorte desde enero del 2014 a la fecha que asciende a RD$81,628.324.



Otro espacio privado adquirido y sin más mínimas condiciones, según Jorge, es otro que está ubicado en la comunidad El Ingenio, del distrito municipal Santiago Oeste. La dirección del centro educativo, ubicado en el sector Ensanche Libertad, en Santiago decidió suspender las clases tras que Edenorte cortara la luz, por falta de pago, lo que afectó el agua.