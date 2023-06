Santiago. El Comité de Medio Ambiente de La Fabril honró al ingeniero Félix M. García C., presidente de la empresa, al designar con su nombre el gigantesco árbol de caucho ubicado en la parte frontal.



La designación con el nombre “Árbol de la Luz Félix García” se realizó a propósito de su tradicional celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, donde además fueron reconocidos 26 estudiantes meritorios de la escuela Fidel Jorge Sánchez de la comunidad Las Palomas que apadrina el citado comité.



Mauricio Cárdenas, quien dirige el referido comité, exhortó a cuidar el planeta, porque los problemas del medio ambiente al final nos van a afectar a todos.



Bernardo Espínola, gerente general de La Fabril, tras leer la semblanza del ingeniero García, agradeció su empuje, valentía, perseverancia y por creer siempre en su país y su gente. “Su ejemplo es sencillamente inspirador, nos honra su presencia y nos sentimos muy contentos de este homenaje que hoy le hacemos”, expresó.



García C., al agradecer la distinción expresó que mientras más estable y contentos estén los empleados, mucho mejor le va a la empresa, y que hay que cuidar lo que tienen, comparando el trabajo con el medio ambiente.



Resaltó que es vital que la gente entienda que sembrando un árbol, está sembrando conciencia, y que deben cuidar el ambiente, no tirar desperdicios a la calle, porque eso crea una contaminación en exceso. “Cuidemos nuestro ambiente, cuidemos el país, vamos a cuidar el mundo, porque si cada quien pone su granito de arena, las cosas resultan mejor”.



“Debemos seguir creando riquezas, porque creando riquezas vamos a crear más empleos, vamos a crear más familias decentes, más familias educadas y niños que van a poder aportar en el futuro”, expresó el ingeniero Félix M. García C,, acompañado de su familia.