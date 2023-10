Santiago. La región Norte continúa en una etapa primitiva, sin solución para clausurar sus vertederos y dar el paso a rellenos sanitarios, mientras las comunidades donde están enclavados se ven afectadas por humaredas ante los constantes incendios.



Desde la semana pasada el basurero donde depositan los distritos municipales Hato del Yaque y La Canela, se ve afectado por el humo provocado por un fuego.



En tanto que del vertedero de Las Lavas donde hasta hace poco botaban los municipios de Villa González y Villa Bisonó (Navarrete) tiene dos días con humareda por el incendio, al parecer provocado por manos criminales.



En el caso de Villa González ya hace tres meses que el espacio fue clausurado y están depositando en el Ecoparque de Rafey.



Los moradores del distrito municipal de Estancia del Yaque denuncian que la humareda está causando problemas respiratorios.



Inercia para solucionar problemas



El exministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, expresa que el tema de los vertederos sigue siendo recurrente a pesar de que recientemente se aprobó una ley sobre residuos sólidos, en el fondo no permitió ningún avance.



“Más que nada, la ley se convirtió en una fuente de ingresos para el Estado, con un impuesto establecido. Sin embargo, no hay una norma general que establezca la necesidad de reciclaje. No hay un plan concreto de los municipios en ese sentido”, dijo Domínguez Brito entrevistado por elCaribe.



El exprecandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana plantea trabajar en un programa que permita que los desechos orgánicos sean depositados en un lugar y los plásticos en otro, al igual que los cartones.



Denuncia que el tema de los lixiviados constituye una fuente importante de contaminación de las fuentes acuíferas del país.



Domínguez Brito reconoce que en los tiempos de calor, los gases pueden producir incendios y en otros casos, personas con otros intereses provocan estos fuegos.



“Ningún país desarrollado ya tiene vertederos, pasan a rellenos sanitarios y otros ni siquiera tienen rellenos. Es decir, que nosotros estamos en la etapa más primitiva” aduce el exministro de Medio Ambiente.



Ante los problemas en los demás vertederos como el de Moca, se ha planteado un proyecto regional para depositar en Rafey.

Basureros representan un problema de salud

Los vertederos de los municipios de San Felipe y Sosúa en la provincia de Puerto Plata, Moca y el de Soto en La Vega son otros que registran humaredas constantes por los incendios en algunos casos provocados por desaprensivos.



En lo que va del año se han producido varios siniestros que han requerido la intervención de diferentes cuerpos de bomberos. En el caso de Sosúa, la humareda ha afectado hasta la zona donde opera el aeropuerto Gregorio Luperón. Con el vertedero de Tamboril, a pesar del cierre técnico, el proceso con la estación de transferencia, no ha podido ser completado.