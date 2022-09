Santiago. Pese a que la dirección policial ha hecho alarde de una disminución en los hechos delictivos, las denuncias de actos vandálicos continúan en aumento.



Es que a diario por lo menos tres robos o asaltos se conocen en Santiago, muchos con el mismo modus operandi, mientras otros no lo denuncian porque entienden que no van a recuperar lo que les llevaron. Entre los afectados está el reconocido empresario Ramón Alba, propietario de Hiper Alba, en el municipio de Licey, quien narró que cuatro hombres con cascos de motor y armas en manos lo obligaron a entregar una cantidad de dinero indeterminada.



“A eso de las 7 y 40 de la mañana esos tipos llegaron uno me sobo una pistola y otro cogió a la oficina donde estaba mi hijo, me dijo que le buscara la pistola y le dije no tengo. Pues dame el dinero y le dije llévatelo todo”, narró el señor Alba.



Otra de las víctimas es Kenny Fernández. Los ladrones le rompieron el zinc y el plafón de la tienda de celulares Micky Cell y le llevaron más de una docena de celulares, tablet y otros artículos de tecnología. Explicó que en el video de la cámara se observa un haitiano con un martillo rompiendo el techo para perpetrar el robo.



También en el centro de la ciudad los ladrones atacaron y penetraron al mercadito Smart, de donde cargaron mercancías valoradas en más de cien mil pesos. Igualmente en Villa María, un residencial exclusivo del municipio, dicen estar desesperados con la cantidad de asaltos que ocurren a diario, donde la gente es atacada al salir o entrar a los apartamentos.



Otro de los robos realizados por los antisociales fue en Lisandro Celulares, en plena calle Del Sol, donde los delincuentes rompieron un cristal de la tienda y cargaron aparatos de alta gama. Por lo menos entre tres y cinco robos de banca de loterías son reportados diariamente. Sobre el tema no hay reacción desde el comendo norte de la policía, donde desde hace dos meses hay vocero, luego que el periodista Alejandro García Ramírez renunció.