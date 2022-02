Llama a afianzar valores y a dialogar

Santiago. Al celebrar el 178o aniversario de la Independencia Nacional, el sacerdote Pedro Alejandro Batista llamó a afianzar los valores que dieron origen a esta, y a enfrentar los males que actualmente afectan al país.



Durante una misa en la Catedral Santiago Apóstol, el sacerdote hizo referencia a los temas tratados por la Conferencia del Episcopado Dominicano, mediante el mensaje a propósito del nuevo aniversario, haciendo énfasis en que en las circunstancias actuales del mundo hay que promover el diálogo para solucionar los problemas nacionales. Expresó que la primera independencia que se debe tener es la que libere al pueblo del virus del pecado, mientras que al hacer referencia a la guerra entre Ucrania y Rusia, dijo que hay otras guerras como los abortos, al expresar que los niños asesinados en el vientre de las madres son angelitos, y las mujeres que han abortado viven en una guerra interior por el arrepentimiento de sus actos.

Valorar y respetar

Al hacer referencia a la parte del mensaje de la Conferencia del Episcopado donde invita a los líderes políticos a actuar siempre con entera transparencia, pidió que en todo brille la verdad, que el Señor nos libre de todas las cosas malas, exhortando a no olvidar los valores, porque estos son los mismos en cada época. “Los valores no cambian, la honestidad siempre es la misma, el mismo valor, el respeto al otro, no cambia la dignidad de trabajo, también hay que luchar para conseguir el bien”, expresó Batista.

Al tocar el tema de la migración, llamó a tratar con amor a los migrantes, a los hermanos haitianos, como dice la palabra de Dios, que al forastero hay que tratarlo con amor, al tiempo de recordar que a los hermanos venezolanos tienen que tratarlo bien porque recibieron a Juan Pablo Duarte, quien fue un inmigrante también.

Sacerdote valora importancia del diálogo

“No debemos guardar resentimientos, no hacer daño, solo hacer el bien. Pedir por los hermanos de Ucrania y Rusia para que puedan llegar al diálogo, y nosotros que estamos en República Dominicana seamos solidarios, como lo hemos sido en estos momentos de pandemia”, expresó el sacerdote, al hacer su valoración sobre la importancia de dialogar y de ser solidarios.