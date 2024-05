Santiago. Durante tres días médicos norteamericanos en conjunto con dominicanos a través del ministerio cristiano Go Ministries realizaron operativos en diferentes comunidades de esta ciudad, donde atendieron a más de 600 pacientes en medicina general y también entregaron medicamentos.



Los operativos se realizaron en las comunidades de Brisas de Ocampo, Villa Cafetalera en Santiago y en el Sector Hatico en la Vega, en los que participaron un grupo de médicos colaboradores de Estados Unidos de la iglesia de Pantano Christian Church de Arizona donde se hicieron evaluaciones de presión arterial y evaluación para diabéticos.



El ministerio cristiano Go Ministries continuará realizando estos operativos en otras demarcaciones del Cibao, ya que cuenta con Go Medical Center una clínica integral que ofrece servicios médicos, desde consultas en medicina general y odontología, contando también con el departamento de imágenes específicamente área de sonografía para personas de escasos recursos económicos.



GO Medical se asocia con GO Church Planting para proporcionar clínicas médicas móviles en comunidades remotas alrededor de Santiago y todo el territorio nacional donde realizan estos operativos.



Las clínicas móviles siempre están dirigidas por dominicanos, pero muchos equipos misioneros de Estados Unidos a corto plazo se unen para ayudar a brindar atención médica especializada, donde anualmente se realizan un aproximado de 30 jornadas médicas, abarcando toda la provincia de Santiago, Puerto Plata, La Vega, Moca, incluyendo al sur de la isla específicamente Barahona, donde llevan atención médica de calidad durante tres días consecutivos.



GO Medical también asiste a pacientes en sus hogares por problemas de movilidad, destacaron Francis Michelle Medrano, directora Médica, Rafael Grullón coordinador de Alcance Go Médica, Lynne Costello de Peralta directora Médica Americana, entre otros profesionales y los pastores locales.