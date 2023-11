Santiago. Con una presencia mayor a años anteriores, miles de católicos participaron en la caminata “Un Paso Por Mi Familia 2023, que cada año organiza la Arquidiócesis de Santiago con el objetivo de resaltar los valores y la estabilidad familiar.



Alrededor de las 7:00 de la mañana, los feligreses salieron desde el Estadio Cibao hacia el Parque Central de Santiago, culminando con una eucaristía presidida por monseñor Freddy Bretón, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Santiago.



“En esta solemnidad de Cristo Rey lo menos que podemos hacer es manifestar nuestra fe exaltando el tesoro de Dios que es la familia”, destacó. Durante su homilía, el religioso señaló la importancia de manifestar la fe y de la crianza familiar radicada en la honestidad y los valores cristianos.



Educación en valores



“Cristo debe reinar en las familias y en la sociedad. Si no hay Cristo, no hay honestidad. El que lo pone como centro de vida, en su corazón, ese podrá dar cátedra de honestidad”, manifestó Bretón. De igual forma, hizo un llamado a las personas a hacer el bien siendo respetuoso, amable y sirviendo al prójimo. “Hay que superar la tendencia normal de una persona de adquirir bienes sin importar a quien le pasa por encima. Si entra Cristo, esta lógica se transforma”, comentó monseñor. El eclesiástico aseguró que “nunca es tarde” para conseguir la bendición de Dios, incluso para las personas que nunca fueron criadas en un “hogar verdadero”, similar a una escuela de la honestidad. “Al que le moleste que hable del tema que se preparen para seguir oyendo, porque hasta que yo me muera estaré mentando a mi familia”, agregó Bretón. En tanto que el sacerdote Pablo Ariel López anunció el relanzamiento del Plan Pastoral Arquidiocesano de los próximos cinco años. Esta marcha busca ser un llamado contundente al Estado dominicano. l maría tejada l.

Tradición católica para creyentes

Los devotos calificaron como positivas la realización de este tipo de actividades, ya que resaltan el amor, la paz y la comprensión. “Algo muy bueno, claro que volvería. Esta caminata es muy importante porque refleja la unión familiar”, enfatizó Samuel Rodríguez. La celebración por los 70 años de la Arquidiócesis contó con la participación de grupos católicos y dirigentes políticos.