Dajabón. El Gobierno afirmó que un grupo de haitianos penetró el territorio dominicano con el fin de obstaculizar el patrullaje realizado por el Ejército de ambos lados de la verja perimetral construida entre los dos países



El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, a través de un comunicado, indicó que el incidente ocurrió por una “aparente malinterpretación” de los manifestantes haitianos sobre los límites fronterizos que separan a ambos países, y aseguró que el Ejército dominicano tiene la potestad de patrullar en esa zona de la frontera.



Ciudadanos haitianos protestaron por la presencia de militares dominicanos en un territorio que consideran que les pertenece.



No obstante, Figueroa indicó que el Gobierno toma esta acción de particulares haitianos como “una provocación”, por lo que aumentará la seguridad en el lugar en cuestión.



“El Gobierno dominicano considera esta acción como una provocación, con el objetivo de generar un conflicto de consecuencias imprevisibles que solo conseguirá agravar las relaciones entre ambos países. Exigimos que las autoridades detengan este tipo de violaciones de forma inmediata”.



El choque



El enfrentamiento inició cuando un grupo de nacionales de Haití manifestó su inconformidad con el patrullaje de agentes de República Dominicana al frente de la verja perimetral construida entre ambas naciones.



Según informes, los haitianos tienen semanas mostrando su desacuerdo con ese patrullaje, alegando que todo el territorio que va desde la verja perimetral hacia Haití no es tierra dominicana, por lo que el Ejército de República Dominicana no puede penetrar la verja.



El encontronazo llevó a que los agentes que patrullaban el área fueran secundados por un “amplio contingente” del Ejército para garantizar la integridad del territorio, de acuerdo con datos ofrecidos por medios locales.