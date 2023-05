Santiago. El ministro de Turismo, David Collado mostró su apoyo a la política de cielo abierto y consideró abusivo los precios de los vuelos durante la temporada navideña.



Collado, al igual que el empresario Manuel Estrella, habló del tema de cielo abierto durante un acto en el que el CEO de la línea aérea Arajet, Víctor Capellán hizo el anuncio oficial de la nueva ruta Santiago-Medellín, Colombia.



Arajet iniciará sus operaciones desde Santiago el próximo 17 de julio y marca un nuevo capítulo de conectividad entre la región del Cibao y Colombia.



Pacheco Méndez informó que la nueva ruta desde Santiago a Medellín ofrece vuelos los lunes y jueves, con salida de Santiago los lunes a las 4 de la tarde y llegada a Medellín a las 5:35 pm, salida de Medellín a las 18:20 y llegada a Santiago a las 10 de la noche.



Los jueves, la ruta comienza a las 7:45 am en la ciudad de Santiago, llegada a Medellín a las 9:20 de la mañana, y salida de Medellín a las 10:05 am, llega a Santiago a las 13:45.



Cielo abierto



El ministro de Turismo David Collado destacó que Santiago ha demostrado que cuenta con una nueva generación que ha decidido apostar por su ciudad. Colocó en ese grupo al ingeniero Félix García, Manuel Estrella, a la familia Bermúdez, y a José Clase.



“Este es el aeropuerto con mayor conectividad con New York. Como dice Manuel Estrella, el presidente me autorizó para decir aquí que nosotros también apoyamos los cielos abiertos para tener mayor conectividad aérea con los Estados Unidos”, apuntó Collado.



El funcionario mostró las estadísticas de crecimiento del aeropuerto Cibao, que dijo logró durante el año 2022, con un total de 799,323 turistas. Desde enero a abril de este año llegaron 258 mil turistas y en mayo 64 mil. Collado calificó de abusivo que un dominicano pague hasta 1,700 dólares para venir al país en diciembre y que por ello apoya la política de cielo abierto.



De su lado, el empresario Manuel Estrella explicó que la política de cielo abierto es buena para el país.

Considera que hay que poner las cosas con visión más amplia y no con el mero interés personal.



Estrella dijo que con las operaciones de la línea Arajet, se están abriendo las posibilidades de llegada a otros destinos. Adenpas reconoció que la gestión del ministro David Collado ha logrado con su apoyo vitalizar el destino turístico de Santiago.

Destaca impacto de inversiones Santiago

Collado informó que cuenta con un presupuesto de 30 millones de pesos para el remozamiento del Monumento de Santiago y otros 30 millones para vender la marca Santiago como ciudad. Al destacar a Arajet dijo que es la primera aerolínea de bajo costo en la región del Caribe e inició operaciones en septiembre de 2022 desde su base en el Aeropuerto de Las Américas, bajo su certificado de operador aéreo (AOC) de República Dominicana. Arajet opera una nueva flota de aviones Boeing 737MAX-8 que brindan viajes seguros y asequibles desde y hacia la República Dominicana a varios destinos en América del Norte, Central y del Sur y la región del Caribe.