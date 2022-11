Email it

Santiago. La construcción del monorriel, como parte del sistema integrado de transporte que se desarrolla en esta ciudad, ha generado muchas expectativas en los ciudadanos que esperan esto solucione el caos vehicular; aunque reconocen que el proceso al cambio trae consigo algunas incomodidades, esperan terminen la obra para usarla.



Ana Díaz consideró que el monorriel va a ser un gran paso para el desahogo de las vías de Santiago, y que si le es más factible hacia donde se dirige, lo usaría y dejaría el carro en la casa. En tanto que Bernardo Santos entiende que el monorriel viene a facilitar los movimientos y el caos vehicular sería menos, habrá más organización. “Incluso podría dejar el carro en casa para ahorrar combustible y aportar al medio ambiente al no prender el vehículo, ojalá sea factible y que la vía me quede cerca para yo poder utilizar este sistema de transporte”. Mientras Diómedes Noesí considera que el monorriel va a ser una de las obras más impactantes que se ha construido en Santiago, porque la ciudad está abrumada con tantos vehículos. “Entonces el monorriel va a impactar tanto en la parte de la educación como en la parte de la logística de transporte, para mí es la obra más importante de Santiago”, resaltó.



En su primer tramo cubrirá 8.7 kilómetros de los de 15 que tendrá el proyecto completo, el cual iniciara en Cienfuegos y terminará en el barrio de Pekín. Cruzará un trayecto del noroeste al sureste. Este sistema ferroviario de alta tecnología, impactará de manera directa más de 500 mil personas y se estima que reducirá en un 30% del gasto de transporte, disminuirá la congestión y aumentará la productividad con menos impacto ambiental, según afirmó el presidente Luis Abinader, en marzo de este año, cuando anunció el inicio de la obra.



Proyecciones



De acuerdo a las proyecciones del gobierno y también dadas a conocer por el presidente Luis Abinader, para febrero de 2024 se entregará el primer tramo del monorriel de Santiago. Esta obra que es construida por el Grupo Estrella, es la primera de este tipo que se levanta en Centroamérica y el Caribe y se gestionó a través de la Oficina para el Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana. Junto a la Línea 1 del teleférico que se construye de manera simultánea, integrarán los sectores de mayor población y principales lugares de trabajo.



Actualmente se trabaja en las estaciones de Cienfuegos, San Lorenzo, Ensanche Espaillat, La Plazona (Zona Franca), Circunvalación, Cuesta Colorada, Aguilas Cibaeñas, Estación Pueblo Nuevo y la Estación Terminal Central, ubicada justo al lado del a Junta Central Electoral, donde se hace el nudo vial de las avenidas 27 de Febrero, Hermanas Mirabal, Imbert y Las Carreras.



Esta última estación, la de Las Carrera, se hace con sentido comercial porque albergará las oficinas de Coraasan, Edenorte, la DGII, Ayuntamiento, renovación de la licencia de conducir, por lo que adicionan cinco mil metros cuadrado en 33 locales comercial para la renta y desde ahí saldrá la primera estación teleférico de Santiago hacia el sur.



A futuro continuarán con las estaciones Monumento a los Héroes de Restaruación, Juan Pablo Duarte, Madre y Maestra Villa Olímpica (en la fuente), Pekín y UTESA, que proyecta estarán en operación para el 2028. La decisión del gobierno, de construir un Monorriel y no un tren, está basada en estudios que tienen que ver con calidad del terreno y la densidad poblacional, entre otros factores.



Choferes quieren que los tomen en cuenta



Aunque la obra ha sido bien valorada por diversos sectores, los sindicatos del transporte advierten que cuando el monorriel y el teleférico entren en operación dejarán sin trabajo a al menos 12 mil conductores. Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), cree que el modelo no es incluyente, por lo que solicita buscar otras alternativas para mejorar la movilidad en la ciudad. En tanto Gervasio de la Rosa, presidente de la Federación Regional Norte de Trabajadores del Transporte (Fettranreno), ha manifestado que favorece los planes de modernización del transporte en Santiago, pero dijo esperar que las autoridades tomen en cuenta a los hombres del volante Según el director de la Oficina para el Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, Jhael Isa, en la ciudad de Santiago se producen 1 millón 197 mil viajes al día, de los cuales el 30% serán captados con su entrada en operación. Tanto el sector empresarial, aspi como la población que haría uso de este servicio de movilidad vial se ha pronunciado a favor del Monorriel y el Teleférico, ya que entienden vendrá a solucionar gran parte del problema del tránsito y transporte, con el descongestionamiento de las calles.