Santiago. El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, monseñor Freddy Bretón, llamó al gobierno y la oposición a centrarse en la seriedad y dejar a un lado la politiquería barata para hacer frente a los males como la inseguridad ciudadana.



El arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, al destacar la comparecencia del presidente Luis Abinader, previsto para hablar al país desde Santiago el próximo 16 de agosto, fecha en que se conmemora la gesta de la Restauración de la República, pidió a los políticos deponer actitudes mediocres de la politiquería. “Que cuando hablen, que la población no sienta que es el disquito de siempre que ponen”, expresa al hablar para elCaribe.



El religioso dijo esperar que en los dos años que quedan de esta gestión de gobierno, las autoridades puedan redoblar los esfuerzos y mejorar la situación de todas las personas.



“Ahora, complacer a todos los millones dominicanos, no será muy fácil, incluso, complacer a la oposición es siempre bastante difícil en cualquier gobierno. No importa que las fichas se muevan, suele haber una actitud de mirada negativa”, apuntó, al tiempo que pidió a los diferentes sectores sociales, sentarse y pensar como país y mirar las cosas positivas y reconocerlas sin mezquindad y con seriedad para poder distinguirlas.



Expresó que el país se merece que, cada vez que habla un político, lo haga con fundamento y que sea de forma razonable. “Reconocer lo bueno y lo que haya que rectificar, para mí, ese sería el regalo más grande del presidente y también de la oposición”, expresó monseñor Freddy Bretón.



Dijo que cuando la población ve a un político del gobierno criticando a la oposición y los opositores cuestionando todo como malo, entonces, los deja a un lado, porque sabe lo que va a decir. Aunque refirió que la seguridad ciudadana es fundamental, recordó que es un problema muy complejo, debido a que no depende del gobierno y de autoridades, sino también del papel que deben jugar las familias.