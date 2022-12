Email it

Santiago. El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano y arzobispo de Santiago, monseñor Freddy Bretón, advirtió que la educación sin valores lleva en sí el germen de la propia destrucción.



“Puede haber un país rico que eduque a sus ciudadanos como genios, pero se le olvida el detalle de educarlos en valores y eso hace que se siembre el germen de la propia destrucción”, apuntó el religioso al hablar con reporteros de elCaribe.



En ese sentido, monseñor Bretón espera que para este año 2023 se respeten los recursos del cuatro por ciento, y sean manejados con transparencia y absoluta, pulcritud. “Estos recursos salen del pueblo mismo y si éste ve que son bien aprovechados, entonces mejora la calidad de la educación”, indicó.



El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago reconoció que la pandemia ha trastornado la educación, pero que eso no debe ser un obstáculo para ponerse negativo. Sin embargo, se refirió a los resultados de un estudio que establecen que un porcentaje muy bajo de jóvenes sabe leer e interpretar correctamente, lo que considera como muy grave.



Cree que en esto deben intervenir padres de familia, educadores, las iglesias y todas las instituciones que tienen que ver con la ciudadanía, que deben aportar para mejorar la situación en la educación dominicana. A nivel universitario, expresó que se requiere consolidar la educación superior con profesores cualificados. Dijo que es necesaria una educación superior que se dé a respetar, con profesionales del área entregados y mejor formados.



Expresó que de nada sirve una educación para dotados, si no respetan a sus propios semejantes. Aunque considera que la educación es indispensable, entiende que no puede ser cualquier tipo de formación. “La educación es siempre una tarea compleja, porque implica muchos factores. Si es en el hogar a padre, madre, abuelos, vecinos. Luego viene la escuela”, dijo Bretón, quien también cree necesario educar para mejorar los problemas del transporte.