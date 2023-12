Santiago. Argentina Bueno conoce en carne propia lo que es vivir en plena miseria, sin un techo digno donde protegerse de las lluvias.



La dama habita una casa prácticamente a punto de colapsar encima de sus ocupantes, debido a las malas condiciones de la madera y del zinc.



En ese estrecho espacio, Argentina Bueno vive hacinada, junto a sus cuatro hijos, con la única esperanza de que llegue una mano amiga en su auxilio.



“Yo aquí vivo el día a día, en una agonía constante, donde el espacio es limitado y la falta de recursos económicos, situaciones que son mis dolores de cabeza diarios”, apunta Bueno al ser entrevistada por El Caribe.



Justo al lado de un barranco, ubicado en la calle 7 del sector La Lotería, en el municipio de Santiago de los Caballeros, reside Argentina Bueno y sus familiares, una trabajadora doméstica quien además padece de serios achaques de salud en el brazo y piernas, que le ha impedido continuar buscándose el sustento.



“No tengo la Tarjeta de Solidaridad del Gobierno, debido a que en una ocasión se quemó mi casa con la cédula y los papeles dentro. Quiero que ellos me ayuden aunque sea para arreglar mi casita porque se me está cayendo arriba”, expresó.



Pedazos de zinc, sillas y maderas rotas; así como camas, puertas y electrodomésticos dañados son algunas de las características que pueden observarse en este humilde hogar.



“Si me pueden ayudar con una estufa, nevera o mi cama que tengo todo dañado”, pidió mientras las lágrimas recorrían su rostro.



Argentina Bueno narró la odisea que por la que viene atravesando por más de 20 años.



Dijo que cada vez que llueve, su casa se inunda y no tiene donde refugiarse.



“Cuando cae mucha lluvia yo me mojo muchísimo y tengo que resguardarme a un lado. Esto está descobijado totalmente”, explicó. Por el momento no le están cobrando las facturas de los servicios básicos, debido a la enfermedad que padece.