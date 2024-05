Santiago.- El jurista Ramón Antonio –Negro- Veras presentó su nueva obra, titulada “El presidente Jorge Blanco y yo” que trata sobre las vivencias del veterano abogado con el expresidente, en el cual relata su primer contacto personal con Salvador Jorge Blanco.



Negro Veras expreso su alegría por el apoyo recibido para desarrollar esta obra literaria, en el que resalto que tiene la creencia de que la historia de la republica dominicana de los últimos sesenta años a nivel político y social anda en la cabeza de muchos de los que han sido autores o testigos, y no porque se han propuesto ser artífices en una coyuntura determinada sino porque la vida lo ha puesto en el centro de la actividad social dominicana.



Es por esto que Negro Veras entiende que esas personas deben escribir para dejarle a la posteridad sus vivencias, y resaltó “No me inscribo entre mis conciudadanos que dicen, ¡Eso lo sabe todo el mundo! Y no es así”.



El jurista expresó que por una u otra razón a él le ha tocado participar en una parte de la historia política del país, y es por esto que dice se siente con el derecho de decirle a la posteridad, su paso por la vida y cómo percibió los hechos, lo que le ha motivado a escribir sobre temas fundamentales y con conocimiento de causa en los que ha participado, o de los que ha sido testigo.



“Muchos dominicanos saben que Salvador y yo compartimos durante varios años, pero no saben cómo se desarrollaron esas relaciones, y no solo como abogados, sino también una buena relación y con documentación” expreso el Negro Veras.



“El presidente Jorge Blanco y yo” tiene siete capítulos y la edición de la obra fue realizada en colaboración con el grupo de MB Empresas, que preside Mícalo Bermúdez, mientras Julio Aníbal Suárez fue el prologuista y presentador del libro.

Mícalo Bermúdez resalta valentía

El empresario Mícalo Bermúdez expresó que se siente honrado con aportar a esta obra ejecutada por Negro Veras, a quien dijo admirar y respetar desde su niñez, porque ha sido un gran amigo de su padre Marcelo Bermúdez.



Mícalo Bermúdez resaltó la fructífera publicación literaria de Negro Veras que ha vivido con valentía y determinación incluso en épocas difíciles.