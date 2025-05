Santiago. La Sociedad de Neumólogos del Norte (Neumonorte), llamó al Gobierno a trabajar para lograr que los tratamientos con inhaladores sean accesibles para una población asmática que es de un 14% en el país.



Durante un acto con motivo del Día Mundial del Asma, en el entorno del Monumento a los Héroes de la Restauración, los especialistas mostraron preocupación por el aumento de casos de asma grave que aseguran ronda entre el cinco y el 10 por ciento. Yenni Then, presidente de la Neumonorte, destaca la importancia para que cada persona asmática tenga acceso a los medicamentos esenciales para el manejo efectivo del asma.



“El Gobierno tiene una responsabilidad crucial en este contexto. Es imperativo que se implementen políticas de salud que prioricen el asma, y aseguren que estos tratamientos inhalados sean asequibles y accesibles para todos los pacientes, independientemente de su situación económica”, indicó Then.



De su lado, Plutarco Arias, de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, alertó que la secuela dejada por el covid 19, ha agravado la situación de muchos asmáticos, unido a los males que causan los cigarrillos y de otras causas.



Dijo que en el mundo hay aproximadamente 350 millones de asmáticos y anualmente fallecen 250 mil anualmente por esa causa. Explica que una de las formas de prevención es evitando los factores de riesgo como son las mascotas, alfombras, polvo o alergias a árboles.



Plutarco Arias refiere que una gran parte de la población asmática no sabe cómo usar los inhaladores, a pesar de que su uso correcto puede evitar una muerte.



El ex ministro de Salud Pública, recordó que hace aproximadamente tres años sometieron la petición al gobierno para que involucre en facilitar inhaladores, pero a la fecha no ha dado respuesta.



En nombre de Natalia García, de la Sociedad de Neumología en Santiago habló la también neumóloga Anandy Mallol.