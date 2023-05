Email it

Santiago. Encontrar una salida definitiva para el cierre de los principales vertederos que enfrentan mayor problemas en el Cibao se ha convertido en una odisea.



En la larga lista de basureros que requieren soluciones definitivas se encuentra el de Moca, que se tenía previsto fuera clausurado a principio de este mes de mayo. En la misma situación se encuentran el de la comunidad de Soto en La Vega, el de Jarabacoa y Sosúa, en Puerto Plata.



También se ven afectados por la constante humareda que se desprende por la falta de mantenimiento los vertederos donde depositan los ayuntamientos de Villa Bisonó y Villa González y el que comparte los distritos municipales de Hato del Yaque y La Canela.



En el caso del cierre definitivo del vertedero de Moca, es la tercera ocasión en que las autoridades hacen el anuncio sin que esta promesa sea cumplida, debido a las dificultades para encontrar un nuevo depósito.



Problema de espacios



El día tres de mayo, el alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral informó que según el calendario establecía que sería que una semana después sería cuando se iniciaría la licitación pública para adjudicar el proyecto de cierre técnico.



Aunque el proceso ha ido avanzando desde los Fondos de Fideicomiso Público Privado de Gestión Integral de Residuos Sólidos y ya fue adjudicado en licitación pública para la construcción del sistema de rampas para el punto de transferencia al nuevo destino final



Las autoridades del ayuntamiento de Moca y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales contemplaban el cierre técnico a más tardar el día diez de mayo. No obstante, en el lugar es notoria la presencia de camiones depositando desperdicios.



En diciembre de 2013, el entonces ministro de Medio Ambiente y ahora senador, Bautista Rojas Gómez informó del cierre técnico del basurero municipal, lo que hasta la fecha no ha podido ser concretado, al no contar con un nuevo espacio.



En principio se planteó construir un vertedero en la comunidad de Santa Rosa, pero sus moradores se opusieron de manera rotunda.



En el levantamiento hecho hace diez años, se estableció que al menos 70 buzos viven de recolectar desperdicios en el basurero municipal. El activista social Juan Comprés, del movimiento Los Peregrinos de Moca, pide una solución definitiva al basurero municipal, debido a los efectos contaminantes que desprende.

Sosúa y La Vega registran humaredas constantes

Con el vertedero de La Vega, ubicado en la comunidad de Soto, en lo que va del año ha experimentado varios fuegos, algunos al parecer provocados por desaprensivos.



El más reciente tiene menos de dos semanas. Con las lluvias caídas pudo quedar sofocado. Mientras que con Sosúa hasta las autoridades sanitarias de la provincia de Puerto Plata han pedido su eliminación para poder dar paso a la construcción de un hospital.