Santiago. A la lucha que vienen librando los choferes de las rutas CJ27 y la T de Tamboril, que ha dejado vehículos con cristales destruidos y enfrentamientos desde la semana pasada, se suma la negativa a la operación por una ruta de concho en Santiago Oeste.



Al rechazo a la ruta de Cienfuegos se sumó la secretaría de seguridad vial de la Fuerza del Pueblo que mostró su desacuerdo total con la entrada en operación de 226 nuevas franjas de la nueva ruta de concho denominada SO.



Considera que con dicha aprobación las autoridades municipales de Santiago de los Caballeros y de Santiago Oeste han violado el procedimiento establecido por la Ley 63/ 17 sobre Tránsito, Transporte y Seguridad Vial en la República Dominicana. La referida ruta ha recibido la oposición de los sindicatos representativos de la F, ZP, Q, M, A y C.



Hipólito Martínez, junto a dirigentes choferiles de la Fuerza del Pueblo, dijo que no existen condiciones apropiadas a lo largo de la infraestructura vial que garanticen la integridad, la salud y propiedades de los usuarios.



“Las autoridades locales no han presentado el estudio de factibilidad de la referida ruta de concho, que demuestre los beneficios que recibiría la población en la calidad del servicio del transporte, ni existe una demanda de los habitantes de los principales sectores de la demarcación por donde pretende circular”, apunta.



Los agentes de la Digesett no aparecen regulando, ni siquiera durante las horas pico; el desplazamiento de los vehículos en las avenidas de mayor tráfico ni las de personas que se dirigen a las diferentes actividades laborales o familiares.



Las autoridades reconocen que el sistema del tránsito en Santiago es caótico, precisamente por la falta de planificación de acciones correctivas de sus autoridades municipales y con la posible entrada de 226 nuevas franjas, lo único que se haría es empeorar un servicio fundamental para la calidad de vida de los trabajadores.