Santiago. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, llamó a dejar actuar a la Justicia en los apresamientos de exfuncionarios vinculados a hechos de corrupción, pero pidió que se haga con expedientes reales.



Consideró como vergonzoso y decepcionante que apresen a exfuncionarios y que luego al poco los suelten al considerar que estas acciones desmoralizan y hacen daño y no definen realmente la situación. “Lo que está sucediendo con los apresamientos a estas figuras políticas de gran relevancia, ojalá que se haga un proceso debidamente y que los expedientes que se logren organizar sean reales, para que la justicia sea realizada como tal”, dijo el religioso al ser preguntado sobre el tema.



El obispo auxiliar dijo que el pueblo espera otra cosa y no que luego de los sometimientos los acusados sean favorecidos con libertad condicional. “Realmente el pueblo quiere que se haga justicia y que los actos de corrupción que se han cometido no queden impunes, pero también hay que ser muy cuidadosos, porque hemos visto en otros casos que se han caído y el pueblo ha quedado decepcionado con lo sucedido”, apuntó Morel Diplán.



Con respecto a los desórdenes provocados por simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana, los calificó de incorrectos y llamó a dejar actuar a la Justicia. Entiende que ningún partido puede estar por encima de la ley y de la Constitución.



“Hay que respetar la Justicia. Que la Justicia investigue porque incluso les hace daño a los imputados. Ese tipo de acciones dañan los procesos que se quieran realizar. Yo entiendo que hay que darle su tiempo, que investigue y que la Justicia entonces decida correctamente”, agregó el obispo auxiliar.



Morel Diplán habló al encabezar una rueda de prensa para anunciar la primera Caminata 3K Parroquial “Caminemos juntos en sinodalidad”, convocada por el Arzobispado de Santiago a realizarse el próximo sábado 25 del presente mes de marzo.