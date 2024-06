Santiago. En el marco de la celebración especial del décimo aniversario del programa radial “Al final de la tarde con Jordi”, transmitido por Digital 95.5 FM, la destacada periodista Alicia Ortega impartió la conferencia “Vida y trayectoria en el periodismo de investigación”.



La directora general y vicepresidente ejecutiva del Grupo SIN destacó que durante los 23 años que tiene ejerciendo el periodismo en República Dominicana, más 13 en Estados Unidos, nunca se ha dado por vencida, e hizo cumplir su lema de vida de que siempre se puede y por ello decide dar un 500 por ciento de sí misma. “Vamos a hacerlo, no importa cuál sea el esfuerzo, por eso soy psicorrígida con los detalles, dedicada al servicio y una trabajadora incansable. Tengo estos rasgos por la enseñanza que me han dado mis padres”, manifestó Ortega.



La laureada periodista exhorta a los colegas a marcar la diferencia y a no conformarse con una sola fuente, sino indagar profundamente y tener varias versiones para así obtener una información de calidad. “Los detalles marcan la diferencia. Ser el primero no es tan importante como tener la información correcta. Que no me desmientan. La credibilidad se construye durante muchos años y se pierde en un segundo, eso para mí es sagrado”, comentó.



Una labor de servicio



Para Alicia Ortega, lo que le llena más como persona de la labor realizada es el servicio y la satisfacción de ayudar a quienes lo necesiten, además de descubrir verdades “ocultas” e incentivar cambios positivos en las políticas públicas del país. “Yo trato de ayudar o si no puedo pues oriento o intento canalizar esas denuncias. Solo con escuchar es parte del servicio. Existe una gratitud y satisfacción cuando lo hago”, apuntó. La presentadora de El Informe considera como algo trascendente la humildad pese a los logros obtenidos, así como el hecho de reconocer que cada ser humano tiene algo que aportar.



“Hay que ser sencillos con todo el equipo. Todo el mundo tiene derecho a ser escuchado, tanto la víctima como el victimario. Existen tres relatos la verdad, tu versión y mi versión”, expresó Ortega. La periodista de investigación aconseja a quienes ejercen esta labor diariamente no creerse que se ha alcanzado la perfección, porque esto simboliza “el principio del fin”, sino más bien enfocarse en seguir mejorando, aprender de los errores y no dejarse llevar por la desinformación que en ocasiones empaña las redes sociales; esto con el propósito de brindar ante todo un trabajo veraz y de calidad.



Gratitud a la vida



Jordi Veras, abogado y comunicador, dio gracias a Dios por estar presente y recordó que hace más de 20 años su madre fue diagnosticada con cáncer de mama, además de otras situaciones difíciles que ha enfrentado a lo largo de su vida como el atentado que sufrió en 2010 y su infertilidad durante una época. Expresó que oró a Dios y que estar ahí le brinda satisfacción, entrega y, a menudo, temor. Veras enfatizó la labor realizada por todo su equipo, cuyos integrantes contribuyeron “significativamente” en la construcción de lo que hoy celebran como el décimo aniversario. “Estar aquí hoy significa satisfacción, entrega, confianza, impotencia y temor. Se trata de hacer lo que crees y luchar por ello. Prefiero sembrar que solo cosechar”, agregó, y además reveló el alcance de los 2500 episodios del referido programa.

Una década de contenido variado y con calidad

Al final de la tarde con Jordi comenzó el 2 de junio de 2014. El equipo del programa incluye al comunicador y abogado Jordi Veras. Asimismo, Esmerlin Molina y Javier Taveras como conductores; Susi Pola como colaboradora; Emilio Veras a cargo de la parte técnica y computacional; Federico Basilis responsable de las noticias. Este espacio de información variada se difunde de lunes a viernes por la emisora Digital 95.5 FM, de 6:00 p.m a 7:30 p.m.