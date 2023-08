Email it

Santiago. Los familiares de Carlos Yariel Acosta, el niño de 11 años de edad que murió tras aparentemente quitarse la vida, no salen del asombro por la fatal decisión.



Aunque de acuerdo a una de las versiones surgidas, el menor se suicidó deprimido debido a que sus padres le habían quitado la tableta electrónica (Tablet), esta información es contrarrestada por algunos de los familiares.



Aseguran que se trató de incidente, debido a que el niño acostumbraba con bromear simulando el suicidio. La tragedia ocurrió la tarde del miércoles en el distrito municipal de Palmar Arriba del municipio Villa González, en la provincia de Santiago.



El menor utilizó una correa que amarró en un bajante en la habitación de la vivienda de sus progenitores.

Carlos Yadiel es hijo de Carlos Isidro Acosta Mieses y Martha Yaniris García y cursaba el sexto año del nivel primario. Sus restos fueron velados y sepultados la tarde del jueves en el cementerio de Palmar Arriba, en medio del dolor y la consternación.



“A todos nos sorprendió esto. Todos estábamos en la sala y como él acostumbraba a bromear con esto de similar su muerte, no creíamos lo que había ocurrido”, indicó un pariente del niño que no quiso identificarse.



El cuerpo del menor fue llevado al InacifF en Santiago para fines de autopsia. El caso es investigado por las autoridades policiales y el Ministerio Público en Santiago. En la comunidad también hay consternación. Aseguran que Carlos Yariel era un niño obediente.



En enero de este año, una niña de apenas 12 años de edad, se quitó la vida ahorcándose, en un hecho registrado en la Comunidad El Batey, de Piedra Blanca, en la provincia Monseñor Nouel. Yulissa Pichardo Peña se suicidó en el interior de su casa, debido a que su madre le había quitado una tablet.