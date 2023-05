PN recupera siete vehículos reportados como robados en Santiago

Santiago – Agentes de la División de Vehículos Robados, de esta Dirección Regional, durante seguimiento a denuncias, recuperaron siete vehículos, los mismos habían sido reportados como sustraídos a sus propietarios en diversos sectores de esta provincia.

Entre las motocicletas recuperadas figuran, la motocicleta marca Benye, modelo CG-150, chasis No. LBEJLX21TLA190823, color rojo, placa K2256470, año 2021, otra marca Yamaha, modelo 3KJ, chasis No. 3KJ-7748238, color gris, placa K0248200, año 1993, así como también la motocicleta marca Gacela, color blanco, año 2011, placa No. K1778296, chasis No. LFFWGT214J1900025.

Además fue localizado en la calle principal de Altamira Puerto Plata, el vehículo marca Hyundai, modelo Sonata Y20, color blanco, placa No. A900640, chasis No. KMHEC41LBFA677034, el mismo fue denunciado como robado mediante descuido por el nombrado Lando, El Cojo, prófugo, sector Ingenio Arriba de esta ciudad el 7 de mayo del presente año.

Otros vehículos recuperados son la camioneta marca Toyota, modelo Pick Up, color rojo, año 1983, placa No. L099041, chasis No. JT4RN34S3D0082950, en el sector ensanche Bermúdez, presentando denuncia el 15-11-2007.

También fue localizado abandonado mediante localizador (GPS), en el sector Limonar, Licey, el vehículo marca Kia, modelo K5, color blanco, año 2016, placa A919981, chasis KNAGU416BGA005333, el mismo al ser depurado en nuestro centro de cómputo figura con denuncia de fecha 06-05-2023, interpuesta por un agente policial, propietario del mismo.

Finalmente se recuperó el vehículo marca Volkswagen, modelo Beetle, color negro, año 2000, placa No. A053686, chasis No. 3VWCF21C2YM417707.

Los automóviles están en poder del departamento correspondientes para los fines legales.