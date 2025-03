Santiago. El hallazgo de una sustancia narcótica presuntamente en la mochila de un estudiante en una escuela de Santiago ha generado una gran preocupación entre los padres, organizaciones comunitarias de La Yagüita de Pastor y las autoridades educativas.



Según las informaciones suministradas por el director distrital 08-05 de Educación, Roberto Rosario, el pasado viernes se encontró droga en el bolso de un niño de ocho años, estudiante del Centro Educativo Profesor Aquiles Trinidad, ubicado en el mencionado sector. Por el momento se desconoce la procedencia de la misma, pero se dice que el niño no la consumió, sino que la manipulaba.



Las autoridades educativas aseguran que están investigando el origen de la sustancia, mientras que los comunitarios aclararon que no fue en el centro donde el menor la encontró, sino fuera de allí.



Inmediatamente ocurrido este hecho fueron notificadas las autoridades del Ministerio Público y la intervención del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).



La presidenta de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (Apmae) del referido centro de enseñanza, Yaneris Rodríguez, se quejó por la falta de comunicación y respuestas por parte de los docentes del recinto.



“El error del centro fue no comunicar a tiempo que el menor había sido llevado por las autoridades, pero así es que establece el protocolo, no es llamar a la familia en primera instancia, sino a las máximas autoridades. Ahora es una investigación que se abre”, respondió el encargado distrital del 08-05.