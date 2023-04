Email it

Santiago. El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, monseñor Freddy Bretón, mostró su preocupación por el aumento de casos de niños en situación de calle y la proliferación del crimen organizado por parte de extranjeros.



Al hablar con reporteros de elCaribe, hizo un llamado a las autoridades a redoblar el esfuerzo de protección de los niños que están en condición de vulnerabilidad.



“Nos toca a todos, pero el principal responsable es el Estado dominicano. Las instituciones que ya existen funcionen y si hace falta crear otras, pues que se creen”, expresó el religioso.



Dijo que para la Iglesia católica sería un trabajo maravilloso, pero no dan abasto.



“El niño está en situación de vulnerabilidad obligatoriamente. No tiene las destrezas ni físicas ni mentales para desenvolverse en la sociedad. Eso quiere decir que nosotros los adultos debemos ir en auxilio de los menores y que las autoridades deben tener como tarea primordial proteger el futuro de la nación”, apuntó Bretón.



Reconoce que hay muchos problemas y cosas que atender por parte de las autoridades. Sin embargo, considera que debe ser una prioridad la protección de los niños.



Entiende que se requiere reforzar con psicólogos, debido a que son niños marcados por una realidad.

Con relación a la proliferación de grupos criminales extranjeros, dijo que las autoridades deben estar vigilantes de quien entra y quién no a la República Dominicana.



Advierte que sistemáticamente hay grupos que vienen a guarecerse aquí, tiene que ser con el auxilio de alguien.



“Ya tenemos malhechores suficientes aquí, para dejar que vengan graduados internacionales, que nos llevan años luz a los malhechores locales. Así puede empeorar la situación del país”.