Espaillat. El juez Sandy Castillo Batista impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un ex alumno del colegio Educare, en el municipio de Moca, por hacer amenazas a través de las redes sociales.



La medida fue impuesta contra Sebastián Castillo Arlequín, de 20 años, quien supuestamente amenazó con atacar con armas de fuego al centro educativo.



Carlos Salcedo, abogado del centro escolar, valoró la decisión de imponer prisión preventiva contra Castillo.



En tanto que Leonte Rivas, uno de los abogados de la familia Castillo Arlequín, anunció que recurrirá la decisión del juez que impuso la medida contra su defendido.



Mensajes como: “Relájense, todavía no va a pasar nada, cuando se tienen que preocupar es en tres semanas que me lleguen las armas”, fue la información amenazante colgada por el individuo. A raíz del caso, familiares internaron al joven en un centro de salud mental.