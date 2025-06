Montecristi. Los productores de banano de la Línea Noroeste demandaron la intervención urgente del presidente Luis Abinader frente a la crisis que amenaza a ese sector con paralizar los trabajos ante la aguda escasez de mano de obra.



Los directivos de asociaciones, expresan que la mano de obra haitiana, tradicionalmente es empleada en las labores agrícolas de otros renglones.



Desde dueños de fincas en el distrito municipal de Hatillo Palma, y en los municipios de Guayubín en Montecristi y Mao provincia Valverde, así como agricultores denuncian que la presión ejercida por las autoridades, a través de militares y agentes de la Dirección General de Migración, ha obligado a cientos de trabajadores haitianos a esconderse a su país.



Estas acciones dificultan su contratación y ponen en riesgo las jornadas de siembra, cosecha y empaque del banano destinado al mercado local e internacional.



“No hay quien trabaje la tierra, los obreros que nos ayudaban ahora se esconden de noche, no se pueden contratar porque tienen miedo, ante la persecución persistente que es diaria y sin alternativas”, expresan los productores afectados.



La producción bananera es una de las principales actividades económicas del Noroeste, generadora de empleos directos e indirectos y sostén de miles de familias, donde la mayor parte del banano que se exporta a Europa, bajo esquemas de comercio justo y certificaciones internacionales, proviene precisamente de esta zona.



No obstante, la escasez de trabajadores agrícolas amenaza con colapsar esta industria, pues muchos dominicanos no están dispuestos a realizar labores que implican largas jornadas bajo el sol, en condiciones físicas exigentes y por salarios mínimos.



“Nos estamos quedando sin manos de obra, los haitianos han sido nuestros aliados por décadas en el campo, pedimos un mecanismo legal que permita contratarlos y garantizar derechos tanto a ellos como a nosotros”, Sandy Cruz, productor de banano.