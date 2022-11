Email it

Santiago. La ausencia de mano de obra haitiana causada por las repatriaciones masivas podrá poner en riesgo la cosecha de tabaco o la producción de bananos en comunidades de Santiago y la Línea Noroeste.



Este fin de semana agricultores del municipio de Villa Bisonó (Navarrete) alertaron que la zafra tabacalera y otros cultivos peligran por la falta de mano de obra de los extranjeros de la vecina nación. Dicen que las constantes redadas que hacen miembros del Ejército y la Dirección General de Migración están dejando sin trabajadores a sus fincas.



Cuestionaron el programa de deportaciones y lo calificaron como una mentira, debido a que supuestamente los haitianos que ofrecen o le quitan dinero o son dejados en libertad. Los productores agrícolas vaticinaron escasez y carestía de los alimentos, así como la caída de la producción agropecuaria por los inconvenientes que tienen debido a la falta de mano de obra.



En tanto que el productor de banano de la Línea Noroeste, ex presidente y miembro de la Asociación Dominicana de Productores de Banano (Adobanano), Rafael Sosa, califica de difícil la situación del sector por las repatriaciones. Recuerda que los productores regularizan 14,544 trabajadores que son los que trabajan en sus plantaciones y que para esto pagaron el equivalente a US$100 de dólares.



Una situación similar se vive en el sector de la construcción, aunque las quejas se han hecho de manera individual, de acuerdo con los inconvenientes que sufren las constructoras y personas que de manera particular levantan una vivienda o hacen una reparación. Igual ocurre con los trabajos de limpieza y poda en los patios, para lo cual es escaza la mano de obra dominicana.



Como consecuencia de las deportaciones, las personas de nacionalidad haitiana que están en el país han tenido que cambiar de horario y de rutas para moverse a sus lugares de trabajo, aunque esto no impide que se presenten en esos espacios, los apresen y en ocasiones hasta le quiten lo que se han ganado, como ya se ha denunciado.