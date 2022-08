Santiago. Los pacientes con enfermedades crónicas que requieren tratamientos protestaron frente al hospital regional José María Cabral y Báez para denunciar que llevan siete y hasta ocho meses sin recibir medicamentos de alto costo.



Los manifestantes locales y provenientes desde comunidades de Moca, en la provincia Espaillat, de Monción en Santiago Rodríguez y otros pueblos de la región norte se concentraron con pancartas y lanzaron consignas para exigir de las autoridades sanitarias, la normalización y la entrega de las medicinas.



Marino Morán, requiere el medicamento Mirax para el tratamiento su artritis reumatoide. Sin embargo, según Morán, lleva siete meses sin medicarse, debido a que tiene un costo superior a los cien mil pesos no le llega. “Hace siete meses que renové y todavía no me ha llegado la llamada que llegaron los medicamentos. Cuando acudo a dermatología, siempre dicen que no hay”, apuntó.



En tanto que María del Carmen Espinal debe tratarse de problemas de artritis por lo que requiere de un tratamiento continúo cuyo costo mensual es de unos 50 mil pesos. Espinal tenía tres meses sin contar con los medicamentos. Mientras que Darlin Suero, de 19 años, ni siquiera pudo conseguir entrar como beneficiario de medicamentos de alto costo, a pesar de que debe tratarse problemas de tiroides con cierta frecuencia.



Ambiórix Núñez, encargado regional del programa de medicamentos de alto costo, dependencia del Servicio Nacional de Salud, dijo que tras escuchar a los manifestantes, iniciará un levantamiento para determinar las necesidades. “Ya les dije que se pongan de acuerdo y que hagan la lista de las medicinas, que yo se las voy a revisar en las farmacias para canalizarlas al ministerio”, expresó Núñez.



A la carencia de estas medicinas se agrega la precariedad de las boticas o llamadas farmacias del pueblo, las que en su mayoría están prácticamente desabastecidas. Medicamentos como Ranitidina, Omeprazol, o jarabe para la gripe, de las más solicitadas por la población, casi nunca hay.