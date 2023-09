El rector Secilio Espinal destaca el aporte a la sociedad que en estos 75 años ha hecho este medio impreso

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) acogió la séptima parada itinerante de la exhibición de las 75 portadas históricas del periódico elCaribe.



La exposición que, guarda el testimonio de una parte importante de la historia dominicana, permanecerá durante algo más de dos semanas en la biblioteca central de la casa de estudios superiores.



El acto estuvo encabezado por el rector de la PUCMM, Secilio Espinal; el empresario Manuel Estrella, presidente de Multimedios; el director de elCaribe, Nelson Rodríguez; Alba Nely Familia, de CDN, canal 37, así como de ejecutivos de ambos medios y vicerrectores del centro académico.



El reverendo Secilio Espinal, al agradecer a los ejecutivos del periódico el Caribe por permitir a la universidad contar con este importante archivo histórico, dijo esperar que la exhibición enriquezca la experiencia académica de los estudiantes, los docentes y toda la comunidad universitaria. Espera que este medio de comunicación impreso pueda continuar diciendo la verdad con el corazón, con amor y que ayude a la unidad y a la solución de los problemas de la nación.



Expresó que es una oportunidad única para entender la historia y comprender cómo se ha llegado a la actualidad.



“Para la PUCMM es un honor acoger en nuestro campus de Santiago esta extraordinaria exhibición de las portadas históricas del periódico el Caribe. También este año celebramos con alegría el 75 aniversario de la fundación de este icónico medio de comunicación que ha sido testigo y narrador de las más significativas historias de nuestra nación”, apuntó Espinal.



Destacó que la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en sus seis décadas de existencia ha sido aliada de los medios de comunicación y cuenta incluso con la carrera de Comunicación Social, en ambos campus y en diferentes menciones.



Espinal dijo que la universidad siempre ha estado al servicio de la promoción y desarrollo, a través de la formación de profesionales líderes, que hoy impactan positivamente en la sociedad.



“Desde sus inicios, elCaribe se ha destacado por su incansable labor de informar y contar la historia de la República Dominicana. Desde los tiempos difíciles de la dictadura de Trujillo hasta los acontecimientos que han marcado el rumbo de nuestro país hasta el día de hoy”, indicó el rector de la PUCMM.



Dijo que las portadas de este medio escrito, se han convertido en un testimonio vivo de la evolución de la sociedad dominicana y la construcción de la nación que ha sabido trillar el camino del bienestar, del desarrollo, la democracia, la identidad y soberanía.



“Estas portadas son testigos de un pueblo de buenas costumbres, trabajador, hospitalario, alegre y que ha sabido crecer en los momentos históricos apremiantes, por el bien de la democracia y el bien común”, expresó el rector de la casa de estudios superiores.



Asegura que elCaribe no solo ha sido un medio de comunicación, sino un auténtico defensor de los mejores intereses de la sociedad dominicana y sus páginas han sido un faro de luz, que han iluminado el camino hacia una población debidamente informada, promoviendo el debate, la reflexión y la conciencia cívica entre sus lectores.



Dijo que con la exhibición no solo se inaugura una exposición, sino que se abre un espacio de aprendizaje y reflexión para los estudiantes de las diversas carreras que interactúan en la universidad.



Espinal espera que la exhibición se convierta en parte integral de las actividades académicas y que puedan profundizar en la evolución del país, tal como ha sido documentada en las 75 portadas.



El empresario Manuel Estrella, presidente de Multimedios del Caribe, al introducir su discurso sobre la exhibición, dijo que coincidió con dos acontecimientos históricos relevantes como fueron el golpe de estado a Salvador Allende de 1973, y de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001.



Indicó que también coincide con que hace 45 años, entró a estudiar con crédito en la entonces Universidad Católica Madre y Maestra, luego convertida en Pontificia. Dijo que su vínculo es muy grande con la PUCMM, y pasó a ser emocional, debido a que en ella fue profesor durante diez años y los 30 ha sido integrante de la junta de directores.



“Que la vida nos llevara a ser hoy de los dueños del periódico elCaribe y que vengan a encontrarse elCaribe y la universidad, eso es un lujo”, puntualizó Estrella.



Indicó que el periódico también tiene conexión con la universidad, debido a que fue comprado y rescatado por don Alejandro Grullón, de quien tenía cercanía con monseñor Agripino Núñez Collado, rector de entonces.



Manuel Estrella recordó que durante la crisis de los años 80, la PUCMM recibió un enorme apoyo económico por parte de don Alejandro Grullón, en el momento en que el centro educativo se veía con dificultades para pagar la regalía pascual.



Reveló que cuando el Banco Popular tuvo que vender los medios, por la regulación financiera del 2003, quiso hacerlo pensando en empresarios de Santiago, por lo que acudió a él y al también empresario Félix García.



“elCaribe decidió, como una forma de celebrar los 75 años, buscar 75 portadas emblemáticas de nuestra historia contemporánea y exhibirlas en nuestro aniversario, pero con las portadas hemos tenido una sensación tan grande que hemos tenido que llevarlas de forma itinerante por algunos lugares”, dijo Estrella.



Expresa que esta exhibición de las portadas, es una forma de educar en la historia a las nuevas generaciones. Destacó que OGM de El Caribe ha logrado conservar a mucho costo, toda la bibliografía del país, desde que se fundó el medio escrito en 1948.



Nelson Rodríguez, director de El Caribe, mostró su satisfacción por la acogida de las portadas.



“No nos imaginábamos el impacto que ha tenido al convertir en itinerante esta exposición. Nos sentimos desbordados. Han sido miles de personas las que han hecho contacto a través de las portadas. Ha sido un recuento con conferencias, visitas guiadas, concursos de lecturas, concursos de noticias y podemos decir que ha sido reconfortante”, indicó Rodríguez.



Dijo que estas exposiciones han sido un acercamiento provechoso con los estudiantes y académicos.

Destacó el acuerdo firmado con la universidad UAPA, la escuela de comunicación palabra Multimedia que preside el arzobispo emérito, monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio y los directivos de El Caribe, que rindieron sus frutos.



Nelson Rodríguez explica que, el medio escrito que dirige, más que ser un medio informativo, es un registro de la historia, la cultura y del periodismo dominicano.



Relató que durante las exhibiciones ha logrado escuchar anécdotas de artistas, peloteros y hasta educadores que dicen aprendieron a leer, con las páginas de El Caribe. Puso el caso de Cristobalina Saiz, que narró cómo le sirvió recortar periódico en su nativo Río San Juan en la provincia María Trinidad Sánchez.



Tras los discursos, el grupo de teatro de la PUCMM presentó el performance “Mujeres de Arena”, en el que los jóvenes teatristas mostraron su preocupación por los feminicidios y desapariciones y hacían llamado a las autoridades para impedir que no muera una fémina más. Junto al rector de la PUCMM, estuvieron Julio Ferreira, vicerrector académico; Iluminada Severino, vicerrectora administrativa y financiera, Juan Faxas, vicerrector de investigación e innovación y Katisuca Mazur, de la escuela de comunicación de la universidad.



En tanto que por Multimedios de El Caribe asistieron Carolina Cruz, administradora, Marianela Romeu, así como de personalidades y académicos. Desde estudiantes de comunicación, de mercado y de la escuela de lenguas asistieron a esta séptima exposición itinerante.



Miguelina Mendoza, directora del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano (CIEDH) destacó el enorme aporte que significa la muestra de las 75 portadas históricas.



“Estamos hablando de un aporte enorme a la sociedad en sí misma. El poder observar la evolución de la prensa, el crecimiento en el estilo y la belleza es sumamente importante y valioso”, dijo Mendoza.



Hizo un llamado a los estudiantes universitarios y a los profesores para que aprovechen la exposición, debido a que pueden aprender de los procesos sociales que ha experimentado el país..



De su lado, Ydeina Ramírez, de la escuela de lenguas habla de la importancia que reviste echar una mirada hacia atrás para comprender la sociedad dominicana y comparar con la actualidad.



La primera parada en Santiago inició en el Aeropuerto Internacional Cibao y desde allí fueron expuestas en el Centro León. Posteriormente las portadas históricas fueron exhibidas en la Universidad Abierta Para Adultos y la Universidad Autónoma de Santo Domingo recinto Santiago y se espera que concluya con las actividades de celebración de Expo Cibao.



En la etapa de 1979 al 1984, una de las portadas relata la llegada del papa Juan Pablo II a la República Dominicana, Jacobo Majluta jura como presidente y la llegada a la presidencia de Salvador Jorge Blanco. De la etapa de 1984 a 86, destaca el regreso de Joaquín Balaguer.



Con el período 1994-97, destaca la juramentación de Leonel Fernández, del 98 al 2001, la victoria como presidente de Venezuela de Hugo Chávez y la muerte de Juan Boch.



En tanto que las portadas del 2002 al 2003 destacan la invasión a Irak, la muerte de Joaquín Balaguer y la victoria de Amelia Vega como Miss Universo.



En el 2004 relata el regreso de Leonel Fernández, la crisis bancaria del Baninter. Desde el año 2010 hasta el 2012, una de las portadas hablan del triunfo de Danilo Medina, la muerte de Fredy Beras Goico y el terremoto de Haití.



Del 2012 al 2017, las portadas del periódico elCaribe destacan la muerte del comandante Fidel Castro y del 2017 al 2023, el deceso del merenguero Johnny Ventura.

Durante exposiciones se han hecho concursos

Con las muestras itinerantes en Santiago, son varias las actividades académicas que han sido desarrolladas con los estudiantes.



Una de estas actividades destaca, el concurso de lectura promovido por la Universidad Abierta para Adultos. (UAPA)



También se han desarrollado actividades académicas con los alumnos del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).



Mientras que con el Cursa-UASD, las actividades coincidieron con el aniversario 38 del centro en Santiago y los 75 de El Caribe, donde los alumnos de Comunicación Social y de otras carreras realizaron visitas guiadas

Detalles de la exposición

En total son 75 publicaciones que cuentan hechos trascendentales desde la fundación del medio impreso en el año 1948 hasta la actualidad y destacan el golpe de Estado al presidente chileno Salvador Allende en 1973, así como los atentados a las torres gemelas en el 2001 en New York.



La exhibición gráfica muestra la primera etapa del medio impreso, desde su fundación en 1948 hasta 1959.



En este período destacan informaciones como el inaugurar nuevas provincias en la República Dominicana, los trabajos del faro.



En tanto que desde 1960 al 1962 publican informaciones como la muerte de las hermanas Mirabal. Del 1963 hasta el 1965 aparecen informaciones como la muerte del presidente Kennedy, el estallido de la sublevación de abril o el déficit de 60 millones de pesos del presupuesto.



Del 1977 hasta el 1979 relata en una de las portadas el paso del huracán David y la sequía que azotó a la zona del Caribe.