Santiago. Los miembros de la Asociación de Recicladores del Eco Parque de Rafey denunciaron que temen ir a la quiebra, debido a que la empresa de tratamiento y revalorización de residuos Cilpen Global, supuestamente posee un monopolio en el manejo de los desperdicios.



Los representantes de las 18 empresas recicladoras que forman parte de esta agrupación mostraron su malestar por la situación que enfrentan.



Dicen que apenas reciben las sobras del vertedero de Rafey, a pesar de que es un medio de vida que durante años ha sustentado a cientos de familias.



“Lo que queremos es el libre comercio. Para los comunitarios de Santiago Oeste este tipo de negocios es un gran alivio. No estamos de acuerdo con ellos de no permitir a los demás que vivan de eso”, manifestó Yoel Payamps, excandidato a director distrital de Santiago Oeste.



Critican trato a buzos



Los afectados calificaron como “abusivo” los bajos precios que ofrece la institución a los “buzos” que allí laboran, quienes diariamente se exponen a enfermedades mientras rescatan objetos que luego venden en las calles.



“Esa gente está colaborando para que vayamos a la quiebra. El Gobierno dominicano debe ayudar a estos vendedores a que sobrevivan. Los buzos no le quieren vender a ellos porque algo de 10 pesos se lo quieren comprar a tres”, aseguró el reciclador Teófilo Cabrera.



Los perjudicados anunciaron una protesta para el próximo martes 25 febrero, para demandar que sean corregidas las anomalías. Piden la intervención del alcalde Ulises Rodríguez, para que sean corregidas las distorsiones que afectan a los recicladores.



Cilpen Global es un complejo industrial que se dedica a la valorización de desechos, donde reciben, tratan y ofrecen disposición final correcta a todo tipo de basura.

Cilpen aplica técnica que mitiga impacto

La corporación posee una alianza estratégica con el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, con el propósito de manejar de manera técnica y eficiente el ecoparque de Rafey, bajo un método que mitiga su impacto y disminuye los niveles de contaminación que antes provocaba. Cilpen Global empezó a procesar la basura durante la gestión de Gilberto Serulle.