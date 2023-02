Santiago. El sacerdote Nelson Rodríguez, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen del municipio de Gaspar Hernández, acusó a funcionarios del Gobierno de cogerlos de “mampara y pendejos”, con la construcción de un hospital de esa comunidad de la provincia Espaillat.



El cura católico tronó en plena misa sobre la necesidad de retomar los trabajos de construcción del hospital Manuel de Luna de Gaspar Hernández, y dijo que los funcionarios están usando a los munícipes de “mampara”.



“Están de oídos sordos con esto. Desde octubre, quizás cada semana clavan un clavo y eso se ha olvidado. Quiero que desde de aquí, este pueblito olvidado de la provincia Espaillat le llegue el mensaje al representante de la red Nacional de Salud, Mario Lama, que llegó a ese puesto con mucha esperanza por parte del pueblo y se ha vuelto una mojiganga y lo digo con mucha responsabilidad”, apuntó el sacerdote.



El sacerdote advirtió que el hospital de Gaspar Hernández no se puede quedar para el año 2024, “para cogernos de pendejos para los votos”. Dijo que necesitan calidad de salud para la comunidad y expresó que como está la carretera de Jamao al Norte, que continúa sin ser terminada, o el puente de Cangrejo en Sosúa, no permite trasladar a pacientes ni a Moca ni a Puerto Plata, debido a que se pueden morir en el camino.



Cree que los funcionarios se han tornado indiferentes a los reclamos de los habitantes de Gaspar Hernández. “Queremos que el presidente Luis Rodolfo Abinader, se compadezca de nosotros y que aunque no haya nada que presentar, que venga por lo menos a ofrecer, pero que venga”, precisó.



El religioso reiteró su llamado al presidente Abinader y al señor Mario Lama para que sea cumplida la promesa que les hizo y dotar a esa comunidad de un centro de salud adecuado a sus necesidades. Dijo que no quiere que les hagan como en otras ocasiones, que les ofrecen villas y castillas antes de las elecciones presidenciales, y luego cuando llegan, nada pasa.