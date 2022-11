Este 30 de noviembre vence el plazo para iniciar el desalojo de las familias enclavadas en comunidades de la zona protegida de Valle Nuevo, en medio de la incertidumbre de agricultores y productores que temen quedar desamparados.



Y es que, aunque el fenecido ministro Orlando Jorge Mera había dicho que los productores serían reubicados hacia unos terrenos en Constanza, el actual ministro Miguel Ceara Hatton no ha dado mayores detalles, a pesar de que las autoridades de Medio Ambiente ya han estado realizando las tasaciones de los terrenos correspondientes para supuestamente proceder al pago de las compensaciones económicas a las personas y agricultores que trabajan allí.



Sin embargo, la Asociación de Productores Hortícolas de La Horma (Asoprohorma) había denunciado que en julio de este año le envió una comunicación a Ceara Hatton, al momento de este juramentarse como incumbente, para solicitarle una reunión en procura de buscarle salida al conflicto que existe en esa zona de San José de Ocoa.



“La respuesta del señor ministro, es que él está estudiando la propuesta de los agricultores. Ya han pasado más de dos meses de esa solicitud y Ceara Hatton no ha podido terminar de estudiar el Proyecto Agroforestal que le presentaron los agricultores y que solo tiene tres páginas”, explicó la asociación en un comunicado publicado en octubre de este año.



Los agricultores agregaron que esa actitud constituye “una burla descarada a los productores agrícolas del área afectada por un conflicto manejado torpemente por los anteriores gobiernos y también por el actual”.



Las medidas



El 27 de septiembre de 2021, Jorge Mera emitió la resolución 034-2021 que establecía los plazos, así como los planes de reubicación de sus ocupantes, la restauración ecológica del área, entre otras iniciativas.



En ese momento, el fenecido ministro había dado un plazo de 60 días para que en coordinación con el programa Supérate, y representantes de la Asoprohorma, se determinen las alternativas para los productos de ciclo largo, tales como fresas y aguacates que se esté llevando a cabo en el área protegida.



“Se otorga un plazo de sesenta (60) días, partiendo de la publicación de la presente Resolución, para que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, el Instituto Agrario Dominicano y el Programa Supérate, elaboren y presenten un proyecto de tipo asentamiento agrario, que permita la reubicación de aquellas familias que habitan de manera permanente y en condición de vulnerabilidad dentro de los límites del Parque Nacional Valle Nuevo, tal y como ha sido evidenciado en el Censo de Familias y Predios Agrícolas realizado en el año 2021”, explica el artículo número 5 de la citada resolución.



No obstante, y luego de concretarse esa reunión, Jorge Mera dio otro plazo (esta vez de un año) a los cultivos de ciclo largo, fecha que vence este próximo 30 de noviembre.



Domínguez Brito y Ángel Estévez



Y aunque el tema de Valle Nuevo ha tenido repercusión en los últimos dos años, fue en septiembre de 2016 que el entonces ministro Francisco Domínguez Brito presentó el plan normativo estratégico para regular las actividades productivas. En ese momento, Domínguez Brito advirtió que si no se detenía el proceso de degradación de los recursos naturales en Constanza, el lugar se convertiría en un desierto, un “desastre ambiental”.



“Aquí está en juego toda una población, todo un sistema de producción, y lo podemos estar matando poniendo en juego la seguridad ambiental de otras comunidades del país”, indicó en esa fecha.



Domínguez Brito dio rienda suelta su proyecto para desmantelar las estructuras para el secuestro del agua, el desalojo de los invasores ilegales y la eliminación de las infraestructuras para la actividad agrícola ilegal; sobre todo en la parte norte.



No obstante, su sucesor, Ángel Estévez fue criticado por haber promovido la siembra de aguacates en esas comunidades. La Fundación Moscoso Puello denunció en ese momento que grandes terratenientes habían introducido maquinarias, equipos e insumos que ya habían retirado en atención al plazo fijado para su desalojo.



Posteriormente, con el cambio de gobierno, el proyecto fue retomado por Jorge Mera; sin embargo, luego de su muerte, poco se ha hablado por parte de la actual gestión de qué pasará después de este 30 de noviembre con los agricultores y productores.